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    Nuevo vetado del Mundial 2026: Canadá le niega el acceso figura de Ghana y se perderá el debut

    El mediocampista enfrenta cargos por violación y agresión sexual en Inglaterra.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Nuevo vetado del Mundial 2026: Canadá le niega el acceso figura de Ghana y se perderá el debut. Foto: @ghanablackstars

    Thomas Partey no podrá disputar el primer partido de Ghana en el Mundial 2026. El gobierno de Canadá le negó el visado de ingreso al país. La selección africana enfrentará a Panamá en Toronto el miércoles 17 de junio, pero el mediocampista no podrá viajar desde la concentración del equipo en Boston.

    La FIFA confirmó la situación del futbolista. “No intervenimos en los procesos de inmigración de los países anfitriones. El gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, señaló el organismo que preside Gianni Infantino.

    Partey, en un entrenamiento de Ghana. Foto: @ghanablackstars

    El actual jugador del Villarreal, con pasado en el Arsenal, enfrenta acusaciones en Inglaterra por delitos sexuales. En julio de 2025 fue acusado por la Policía de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual.

    Posteriormente, en febrero de 2026, se sumaron otros dos cargos de violación. Las autoridades migratorias canadienses establecen que una persona puede ser considerada inadmisible para ingresar al país si ha cometido o ha sido condenada por determinados delitos.

    En abril de 2026, Partey compareció ante la justicia británica y negó haber violado en dos ocasiones a una misma mujer en Londres durante 2020. El juez Tony Baumgartner resolvió que todas las causas fueran analizadas en un único proceso judicial en el Tribunal Penal de Londres. Además, advirtió que el juicio podría extenderse hasta el próximo año.

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