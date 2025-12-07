“Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B

Deportes Iquique se despide de la Primera División. Con la caída por 3-2 ante Universidad de Chile, en el estadio Tierra de Campeones, los nortinos terminaron en la penúltima posición del Torneo Nacional y descendieron de categoría junto a Unión Española.

Pese a la gran arremetida en las últimas fechas, con triunfos ante Cobresal y Everton de Viña del Mar, a los Dragones Celestes no les alcanzó para asegurar la permanencia. Se tendrán que conformar con jugar la Primera B una vez más, luego de haber ascendido en la campaña 2023.

En ese contexto, por el pesar que reside en la institución, optaron por dar la cara frente a sus hinchas y sorprendieron con un sentido comunicado en sus redes sociales. “Deportes Iquique cierra la temporada enfrentando un resultado que golpea profundamente a la institución y a toda la comunidad deportiva de la ciudad: el descenso a Primera B. Es un momento duro, que nadie quería vivir, pero que asumimos con la responsabilidad y transparencia que esta camiseta exige”, parte diciendo el escrito.

“Este desenlace no borra la historia reciente ni el esfuerzo de quienes trabajaron por sostener el club en medio de dificultades deportivas. Pero sí nos obliga a mirar con autocrítica, claridad y determinación lo que debemos corregir. El descenso no marca un fin, sino el inicio de un reconstrucción firme, seria y responsable”, añaden.

Pese a la compleja situación en la que están hundidos, en el elenco nortino tratan de ver el lado positivo de cara al futuro. “Porque este momento aunque doloroso también es una oportunidad: la oportunidad de revisar cada decisión, fortalecer la planificación, devolverle la identidad al proyecto deportivo y construir un camino de retorno que sea sólido, estable y conectado con lo que Iquique espera de su equipo. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con la región, con nuestros hinchas, auspiciadores y con la comunidad que nos acompaña”, complementan.

A su vez, agradecieron al público que los acompañó hasta la última jornada. “Y lo decimos sin matices: qué habría sido de este club sin su hinchada. En las buenas, en las malas y en los momentos más complejos, la gente de Iquique estuvo ahí. Ese apoyo empuja, obliga y da sentido al trabajo que inicia hoy”, señalan.

De igual forma, se comprometen a buscar el ansiado retorno a la división de honor de inmediato. “Desde este momento comienza el diseño del proyecto deportivo 2026. Será un proyecto que partirá desde los cimientos: el fortalecimiento de la cantera, los talentos formados en casa, el desarrollo juvenil y una mezcla equilibrada de experiencia y proyección. Queremos un equipo que represente el carácter de la ciudad: trabajador, valiente, persistente”, aseguran.

“Sabemos que el desafío es grande. Sabemos también que no estamos solos. Este club tiene historia, tiene identidad, tiene comunidad y tiene un sentido de pertenencia que no se quiebra por un resultado deportivo. Lo que viene será un trabajo serio, con decisiones responsables, con unidad interna y con la convicción de que este descenso es un punto de inflexión para volver con más fuerza”, cierran.