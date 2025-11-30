BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Infierno rojo en el Santa Laura: Unión Española llora el segundo descenso de su historia

    El milagro que necesitaban los hispanos no llegó. La derrota de 4-2 con O'Higgins condena a la tienda de colonia a la Primera B, 28 años después de su única caída a la segunda categoría del fútbol nacional. Desazón completa en Independencia.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Unión Española perdió con O'Higgins y descendió por segunda vez en su historia. Foto: Photosport

    La Primera División pierde a uno de sus más ilustres integrantes. Unión Española, uno de los fundadores del profesionalismo, con 128 años de vida, descendió por segunda vez en su historia. 28 años después, el cuadro de colonia baja a los infiernos. Y no es casualidad. Es el corolario de una serie de problemas.

    Considerando lo complejo de su situación, la misión del técnico interino Gonzalo Villagra y compañía era estirar la definición hacia la última jornada. El problema para los rojos fue la derrota con Limache, en un duelo directo por la permanencia, que lo dejó prácticamente desahuciado. Siendo el peor local del torneo (14 puntos, igual que Iquique, hasta antes del domingo), tenía que ganar y esperar que se alinearan los astros en los otros partidos. El rival también llegó con necesidades, en la pelea por acceder a la Copa Libertadores.

    Unión, sabiendo lo que se jugaba, puso alta intensidad en el arranque. Trató de contagiar energía hacia sus sufridos fanáticos, que mezclaban esperanza con resignación. Los primeros 20 minutos fueron a todo ritmo para los rojos. Salieron con el cuchillo entre los dientes. Pablo Aránguiz tuvo la primera chance en los 6′, con un remate desviado.

    El golazo de Gonzalo Castellani, en los 14′, lo hizo justicia a lo que pasaba en la cancha de Independencia. El argentino empalmó el balón de primera y la clavó en un rincón. La estirada de Omar Carabalí hizo más espectacular la secuencia. Gran acierto para un elenco que ha tenido falta de gol en todo el año. O’Higgins no se hallaba. Muy desdibujado.

    Pero el fútbol tiene cosas especiales. Un par de sucesos cambiaron el desarrollo del juego. En los 25′, llegó el empate a través de Martín Sarrafiore, con un tiro al primer poste. Complicidad total del meta Parra, quien cubrió mal su palo. Después de esta sorpresiva igualdad, llegó la lesión de Aránguiz. A la media hora, debió ser reemplazado. ‘Pablito’ se fue llorando de la cancha. Desconsolado. Sin su mejor valor (reemplazado por Insaurralde), todo se hizo más complejo para los hispanos.

    En el complemento, la anotación de Maximiliano Romero (49′) fue como un golpe al mentón de los hispanos. Había que remar contra la corriente. Además, los incidentes que se produjeron después, con la detonación de fuegos artificiales y lanzamiento de bengalas, podían enredar aún más la tarde. El propio Gonzalo Villagra entró a la cancha para calmar los ánimos.

    El triunfo parcial de Limache era la condena final para Unión Española. Ni siquiera una eventual remontada era la salvación. En los 83′, Bruno Jáuregui puso el 2-2 y animó al estadio. Pero en el tiempo añadido, Juan Leiva (90′+2) y Francisco González (90′+7) cerraron la victoria de los celestes. El descenso de los rojos era realidad. Después de lo acontecido en 1997, volvía a pasar.

    Limache se salvó

    Por contraparte, Deportes Limache consiguió la permanencia en la Liga de Primera. Su triunfo de 1-0 sobre Unión La Calera le permitió a los tomateros asegurar su continuidad en la división de honor.

    Daniel ‘Popin’ Castro, quien volvía tras dos fechas de suspensión, anotó el gol de la salvación para los flamantes finalistas de Copa Chile.

