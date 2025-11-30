Con bengalas a la cancha y cánticos contra la dirigencia: la furia de la hinchada de Unión Española por histórico descenso

Unión Española está en el abismo. Con la derrota ante O’Higgins, y los triunfos en paralelo de Limache e Iquique, el cuadro de colonias certificó su caída a la Primera B por segunda vez en toda su historia.

En ese marco, la hinchada hispana estalló por el crudo momento que se vive en la comuna de Independencia. Como señal de protesta durante el partido, lanzaron bengalas a la cancha y prendieron fuegos de artificio, lo que obligó a la intervención de los jugadores y del propio entrenador Gonzalo Villagra. El cotejo, por obvias razones, se detuvo hasta que los ánimos se apaciguaron.

A su vez, realizaron cánticos en contra de la dirigencia, y también apuntaron contra el propietario Jorge Segovia que, durante la semana, descartó que el club estuviera en venta pese al magro momento institucional.