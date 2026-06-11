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    Macron invita a Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos a participar en cita del G7 para tratar la guerra de Irán

    El presidente de Francia además informó que habrá otra reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para “restablecer la convergencia" dentro del Grupo de los 7 en apoyo a Ucrania.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo.

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que invitó a líderes de Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) a participar en una sesión del Grupo de los 7, o G7, que se celebrará en la ciudad francesa de Evian la próxima semana.

    “Celebraremos una sesión de trabajo en la que nos reuniremos con el G7, Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para hablar sobre la guerra, la cuestión de Ormuz, las negociaciones sobre Irán y la energía, temas que tienen un impacto real en nuestras economías”, explicó Macron en declaraciones a la prensa.

    De la misma forma, el mandatario francés informó de que habrá otra reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para “restablecer la convergencia dentro del G7” en apoyo a Ucrania, las negociaciones de paz y una posible solución política del conflicto “a largo plazo”.

    Está previsto que los líderes del G7, el foro político y económico internacional que integran Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, se reúnan en la fronteriza ciudad francesa de Evian, cercana a Ginebra, Suiza, del 15 al 17 de junio.

    Más sobre:Emmanuel MacronG7invitaciónEgiptoArabia SauditaQatarEmiratos Árabes UnidosVolodimir ZelenskyUcraniaMundo

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