Macron invita a Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos a participar en cita del G7 para tratar la guerra de Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que invitó a líderes de Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) a participar en una sesión del Grupo de los 7, o G7, que se celebrará en la ciudad francesa de Evian la próxima semana.

“Celebraremos una sesión de trabajo en la que nos reuniremos con el G7, Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para hablar sobre la guerra, la cuestión de Ormuz, las negociaciones sobre Irán y la energía, temas que tienen un impacto real en nuestras economías ”, explicó Macron en declaraciones a la prensa.

De la misma forma, el mandatario francés informó de que habrá otra reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para “restablecer la convergencia dentro del G7” en apoyo a Ucrania, las negociaciones de paz y una posible solución política del conflicto “a largo plazo”.

Está previsto que los líderes del G7, el foro político y económico internacional que integran Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, se reúnan en la fronteriza ciudad francesa de Evian, cercana a Ginebra, Suiza, del 15 al 17 de junio.