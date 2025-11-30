BLACK SALE $990
    El Deportivo

    El histórico Álvaro Ramos revive a Iquique: los nortinos se ilusionan con la permanencia tras vencer a Everton

    El elenco nortino encontró aire con un gol de su emblema, mientras que los ruleteros prolongan su irregularidad. Los dos equipos están expuestos a un desenlace de infarto en la parte baja.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El histórico Álvaro Ramos revive a Iquique: los Dragones se ilusionan y vencen a un Everton que tiembla en la parte baja. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Deportes Iquique consigue un triunfo clave en la lucha por la permanencia. El 1-0 sobre Everton en el estadio Sausalito se construyó con un gol de su golador histórico, Álvaro Ramos, en el tramo final del primer tiempo y con un segundo lapso en el que logró resistir la presión local. El resultado mantiene a los nortinos en zona roja, pero con un impulso evidente. Los viñamarinos profundizan un cierre irregular y siguen comprometidos en la parte baja.

    El partido comenzó con Iquique instalado rápidamente en campo rival. Al minuto, César González tuvo la primera aproximación con un remate que fue bloqueado. Everton respondió a los 3’ con un córner, pero la visita mantuvo el dominio. A los 6’, otro aviso: Álvaro Ramos cabeceó desviado luego de un centro de Dávila en un tiro de esquina.

    El partido entró en un intercambio de aproximaciones. Pasado el minuto diez, González volvió a avisar para Iquique con un cabezazo al travesaño tras centro de Dávila, una señal de la insistencia nortina. En paralelo, el duelo mostró su roce. Sebastián Sosa vio la amarilla a los 24’ por juego peligroso. Antes, a los 16’, la había recibido Alan Medina por una infracción sobre Edson Puch. Ambos equipos alternaban faltas y aproximaciones sin lograr cambiar el marcador. Iquique tuvo otra llegada con un tiro libre de Venezia desviado, mientras que Everton buscó con Julián Alfaro, aunque sin precisión.

    Everton no pudo tener gente en las tribunas del Sausalito. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    El juego se mantuvo parejo, con intentos de ambos lados. El quiebre llegó a los 44’. González envió un centro preciso desde la derecha y Álvaro Ramos conectó de cabeza hacia el ángulo izquierdo, abriendo el marcador. El 1-0 coincidió con el tramo de mayor constancia ofensiva de los visitantes, que minutos antes habían forzado dos tiros de esquina.

    Everton intentó recomponer piezas para el segundo tiempo. Ingresó Vicente Vega por Diego García. El reinicio mostró un cuadro viñamarino más incisivo, pero sin claridad. A los 49’, Everton generó una aproximación desde la izquierda con una falta recibida por Alfaro. La dinámica se inclinó hacia los locales, que acumularon centros, faltas y tiros de esquina.

    Everton dispuso de tres cabezazos consecutivos, todos protagonizados por Sosa. La presión local obligó a Iquique a realizar ajustes. Venezia fue reemplazado por César Fuentes. Al mismo tiempo, ingresó Steffan Pino por González, lo que modificó el dibujo ofensivo. El equipo oro y cielo también movió piezas, con la entrada de Nicolás Baeza por Joaquín Moya.

    Iquique mantuvo el orden, aunque prácticamente renunció al control ofensivo. Los locales continuaron insistiendo con centros. Leandro Requena fue agigantando su figura en los minutos finales. Everton continuó enviando balones al área sin precisión y los Dragones Celestes defendieron en bloque bajo.

    Con la victoria, Iquique llega a 24 puntos en 29 partidos. En Viña del Mar suma un triunfo relevante. Los nortinos alcanzan tres victorias consecutivas. Everton, en cambio, queda con 26 puntos y profundiza sus problemas. En la última fecha, el elenco de la Quinta Región visita a O’Higgins. En paralelo, Iquique recibe a la U. Los partidos se jugarán el domingo 7 de diciembre, a las 18 horas. Una jornada que promete ser de infarto en la parte baja.

