Pellegrini celebra el gran triunfo de Betis ante Sevilla: “Ganar un derbi sin Antony, Isco y Lo Celso aumenta el mérito”

Pellegrini junto a Abde y Bartra tras la victoria del Betis sobre el Sevilla en el derbi. Foto: @RealBeti (X).

El Betis rompió el maleficio y volvió a ganar en el Sánchez-Pizjuán tras ocho años. De la mano de Manuel Pellegrini, el conjunto verdiblanco se impuso sobre el Sevilla, por 2-0, en un derbi caliente, marcado por incidentes que obligaron a una suspensión momentánea en el final.

El Ingeniero se refirió a los graves problemas en la tribuna que provocaron la paralización del juego: “Todos estos incidentes, para mí, son lamentables”, señaló tajantemente en el inicio de la conferencia de prensa.

“El derbi es algo que engrandece la ciudad, debe ser deportivamente dentro del campo. No es la manera de manifestarse, quedando dos o tres minutos. Los jugadores no se lo merecen, hay que mantener el respeto. La rivalidad debe ser a muerte, pero en términos deportivos”, continuó.

Tampoco valoró positivamente la suspensión de Munuera Montero, considerándolo una falta de criterio por el poco tiempo que faltaba para el cierre. “Me parecía que, restando dos minutos y con el marcador así, no había que suspender el partido. El árbitro estaba obligado por protocolo. Igual si jugamos pudo caer algo más. Lamentable que el partido haya terminado así, pero eso no empaña el gran partido que hicimos”, indicó.

Un positivo análisis

Pellegrini analizó el partido, destacando lo realizado por sus pupilos: “Lo más importante lo hicimos en el primer tiempo, intentando presionar, dándole la intensidad necesaria, tuvieron que jugar una marcha más de lo que juegan. En el primer tiempo quizás estuvimos un poco acelerados, tuvimos pocas ocasiones, en el segundo tiempo tuvimos la misma intensidad y creamos las ocasiones para marcar más goles. Segundo tiempo muy completo, con personalidad, siendo protagonistas”, aseguró.

También mostró su felicidad por la victoria en el recinto del Sevilla: “El que juega es el Betis, hacía tiempo que no ganábamos aquí. Son tres puntos como cualquier partido, pero emocionalmente son mucho más”.

“La parte del contrato no depende de un resultado. Lo importante en este triunfo ha sido tener la posibilidad de apretarles, mantener una personalidad independiente del rival. Los jugadores lo saben, la gran mayoría de veces nos permite ganar, en un encuentro en el que Sevilla apenas creó ocasiones”, añadió.

Eso sí, hubo un reparo para los ocasiones desperdiciadas: “Ganando ya es importante. En los últimos partidos creamos muchas ocasiones, hay diferencia entre el volumen y la definición. Tratamos de mejorar, pero hacer dos goles de visita nunca es fácil”, dijo.

Finalmente, valoró el triunfo a pesar de las numerosas bajas: “Ningún futbolista de los que no jugaron es titular indiscutible. Para mí, dentro del mérito, es tener jugadores tan importantes fuera hay un convencimiento del plantel. No hay equipo A ni equipo B. Jugar un derbi sin Isco, sin Amrabat, sin Lo Celso... creo que aumenta más el mérito del plantel”, sentenció.