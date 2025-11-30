Triunfo histórico de Pellegrini: Betis vence al Sevilla de Alexis Sánchez en un derbi caliente y con serios incidentes

La edición número 144 del derbi de Andalucía, marcada por los incidentes que obligaron a una suspensión momentánea en el cierre, fue más chilena que nunca y tuvo un contundente vencedor. El Betis de Manuel Pellegrini se impuso por 2-0 sobre el Sevilla, que tuvo a Alexis Sánchez durante media hora y no contó con Gabriel Suazo por lesión. Los verdiblancos siguen firmes en la parte alta de LaLiga, mientras que los de Nervión estiran su mala racha.

Ambas escuadras llegaron al tradicional encuentro con sensibles y numerosas bajas. El lateral nacional no pudo estar presente por una complicación en el sóleo, mientras que tampoco estuvieron Vargas, Januzaj y Nianzou. El Ingeniero, en tanto, sufrió la ausencia de Bellerín, Lo Celso e Isco por lesión, además del sancionado Antony.

El cotejo también estuvo marcado por un hito inédita en LaLiga. El juez José Munuera Montero puso fin a la histórica territorialidad arbitral y se transformó en el primer réferi en dirigir un partido de algún equipo de su misma comunidad autónoma, poniéndole fin a un veto de décadas. El colegiado terminaría siendo protagonista.

Derbi intenso

El encuentro inició con una intensidad y un ritmo propio a la magnitud del partido. La rivalidad se hizo sentir en cada pique, cada duelo y cada choque. Por otra parte, ambos elencos intentaron desplegar su juego al salir jugando desde abajo. No hubo apuros con la pelota.

El partido se fue encendiendo durante la semana previa con declaraciones de ambas veredas. Esto se trasladó a la cancha, donde poco a poco fue creciendo el ímpetu, marcado por un metido público nervionense. Fue un duelo trabado.

La alta intensidad se reflejó en una concentración de juego en el centro del campo. Posesión compartida, varias imprecisiones y numerosos duelos entre dos equipos a los que les costó penetrar las zagas rivales. Ambos flancos prácticamente no fueron amenazados. Los porteros no tuvieron participación más allá que en el juego de pies. Recién en el 37′, una arremetida de Abde obligó a una gran parada de Vlachodimos.

La imprecisión continuó durante el complemento. En ese contexto es que el Betis, acostumbrado a las posesiones largas y al juego elaborativo, se vio incómodo. Sin embargo, aprovecharon la primera que tuvieron.

Mendy recibió cerca de la medialuna y tardó una eternidad en jugar. Pablo Fornals lo presionó, recuperó el balón e ingresó al área. Ahí enganchó y superó a tres defensores para definir con sutileza al primer palo. Golazo del volante para adelantar a los verdiblancos.

La anotación cambió la tónica del partido. El Betis agarró confianza y se envalentonó, aprovechando los espacios que comenzó a dejar la zaga local. Por ende, Matías Almeyda tuvo que mover la pizarra y dio ingreso a Alexis Sánchez, en el 61′.

El tocopillano se ubicó como mediapunta por detrás de la referencia de área. Se le vio activo, intentando entrar rápidamente en contacto con la pelota. Mostró destellos de calidad, pero no pudo hacer mucho ante una sólida defensa bética y la apatía del ataque sevillano. No tuvo trascendencia.

De hecho, en el 68′, vino el segundo. La zaga del Sevilla dejó en solitario a Sergi Altimira, que apareció por el segundo palo en un tiro de esquina. El volante controló con espacio y sacó un potente zurdazo para estirar la ventaja.

Incidentes y suspensión

El Betis terminó como amplio dominador, muy por encima del conjunto local pese a una que otra ocasión. Para remate, los locales sufrieron la expulsión de Isaac Romero en el 84′ tras una dura entrada por detrás.

No obstante, el final tuvo un cierre bochornoso. El árbitro suspendió el partido tras incidentes provocados por los hinchas. Los fanáticos nervionenses lanzaron objetos en numerosas oportunidades hacia los jugadores béticos, que celebraron eufóricamente hacia la tribuna algunas intervenciones defensivas. El réferi ya había dado una advertencia, pero por protocolo decidió paralizar el cotejo. Munuera Montero abandonó la cancha, pero los jugadores se quedaron en el campo para terminar el partido, ya que quedaban reglamentariamente dos minutos. Desde ambas partes intentaron convencerlo para finalizar el duelo.

Tras unos minutos y el aviso por los altoparlantes, los jugadores también debieron emprender rumbo a los vestuarios. El juego se paralizó por 15 minutos y se reanudó. Lo que quedó fue un trámite que no cambió en nada un desenlace histórico. Pellegrini ganó por primera vez en el Sánchez-Pizjuán con el Betis, que no se imponía de visita ante su máximo rival hacía ocho años.

De esta forma, el cuadro dirigido por el Ingeniero se quedó con el triunfo y se instaló en la quinta posición del certamen español, con 24 unidades, en clasificación a la Europa League. El Sevilla, en tanto, continuó con su mala racha y se estancó en decimotercera posición, con 16 puntos.