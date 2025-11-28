Alexis Sánchez rompe el silencio y enciende el derbi entre el Sevilla y el Betis de Manuel Pellegrini. . Por @laliga

Alexis Sánchez se prepara para vivir su primer derbi andaluz. El Sevilla recibe al Betis este domingo. Un duelo donde el Niño Maravilla se perfila como uno de los nombres decisivos en el equipo de Matías Almeyda. El propio DT lo resumió en la antesala del duelo.

“Marca diferencias. Ojalá haya muchos chilenos con sus ganas porque su fútbol volverá a ser lo que fue. Lo de Alexis es amor al fútbol, fútbol en pureza y ganas de ganar”, dijo el estratega. “Es hablador pero de los positivos. Ojalá pueda participar en el derbi como él lo hace”, añadió.

El formado en Cobreloa, por su parte, rompió el silencio y se refirió a su primera experiencia en el clásico sevillano. “Lo viví en otros clubes, en los que también mucha gente llenaba casi siempre el estadio. Pero aquí no lo he vivido nunca y espero que los sevillistas vengan a apoyar a sus guerreros, los que van a dejarse la vida”, señaló al sitio oficial del club.

🗣️ @Alexis_Sanchez tiene un mensaje para todos vosotros. ¡Nos vemos mañana en el último entrenamiento en Nervión, sevillistas! 💪🤍❤️#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 28, 2025

La visión de Pellegrini

En la vereda de enfrente, Manuel Pellegrini habló tras su renovación. “La verdad es que han sido seis años maravillosos y muy importantes, donde he sentido día a día el cariño de la hinchada”, apuntó el entrenador chileno.

“Hemos podido desarrollar un trabajo internamente con la parte directiva, con la parte técnica y con los jugadores, que ha permitido al Betis disputar competencias europeas y siempre con la ilusión de seguir creciendo, porque esta hinchada se lo merece”, añadió.