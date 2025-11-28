BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El partido de los $ 100 millones: el otro triunfo que celebró Deportes Concepción ante Copiapó

    En la cancha, gracias al gol de Joaquín Larrivey, los lilas dieron un paso que puede resultar clave para la ilusión del retorno a Primera División. El masivo respaldo en las tribunas dejó una fuerte inyección a las arcas del club.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Larrivey celebra el gol que le dio el triunfo a Deportes Concepción ante Copiapó (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción se ilusiona. Los lilas vencieron a Copiapó por la cuenta mínima y quedaron con la primera opción de avanzar a la final de la liguilla por el ascenso a Primera División. Los penquistas salieron de la categoría hace casi una década, en una situación traumática: en 2016 fueron desafiliados. Literalmente, tuvieron que partir desde cero: desde la reactivación del club a nivel amateur hasta iniciar el camino del retorno al profesionalismo desde la Tercera División B, la quinta categoría del fútbol nacional.

    Los morados revolucionan a la ciudad penquista. “Aforo completo”, se escuchó por los altoparlantes del estadio Ester Roa Rebolledo a la hora de informar la asistencia de público. La especificación del concepto da cuenta del respaldo masivo: se habían dispuesto 20 mil entradas para la venta. Inicialmente eran 16 mil, pero el multitudinario interés obligó a pedir la ampliación del aforo.

    El partido de los $ 100 millones: el otro triunfo que celebró Deportes Concepción ante Copiapó

    En la cancha, la escuadra que dirige Patricio Almendra, quien como jugador alcanzó el rótulo de histórico, celebró profusamente un paso que puede ser determinante. El penal convertido por Joaquín Larrivey en los 60′ terminó con las tensiones y transformó Collao en una caldera. El exdelantero de Universidad de Chile respondía al rótulo que le confiere su experiencia y jerarquía, además de tratarse del jugador más caro del plantel.

    Fuera de los márgenes del campo de juego, la dirigencia también celebraba por otro motivo: la masiva asistencia, la más alta en la categoría en toda la temporada, permitía una recaudación que también puede considerarse histórica: alcanzó los $ 100 millones de pesos. La cifra es relevante para la realidad del club: supera el gasto por planilla de un mes de operaciones.

    Una disputa aérea en el duelo entre Deportes Concepción y Copiapó (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El entusiasmo es tal que permite una ambiciosa proyección. “Si pasamos esta fase, vamos a pedir un aforo de 29 mil espectadores para la final”, anticipa Diego Livingstone, el presidente del club sureño, a El Deportivo.

    El dirigente admite que en la solicitud para el choque ante los atacameños actuaron con cautela. “No pedimos el aforo máximo porque hay que ir demostrando que el estadio se puede llenar y que el público puede tener un buen comportamiento, lo que implica adoptar las respectivas medidas”, explica. La prueba, en ese sentido, está superada.

    El lamento

    La revancha frente a los nortinos, que se jugará este domingo, a las 20.30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, será, con seguridad, uno de los encuentros más esperados en el último tiempo por los hinchas sureños. De hecho, en condiciones normales, lo más probable es que se hubiera producido un masivo desembarco de fanáticos penquistas en Copiapó.

    Sin embargo, la sanción que el Tribunal de Disciplina le aplicó al club atacameño por los incidentes en el choque ante Universidad de Concepción, que determinó el ascenso del Campanil, impedirán la asistencia. La corte del fútbol chileno determinó que el duelo se dispute a puertas cerradas.

    Más sobre:Deportes ConcepciónCopiapóPrimera BFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Primera Sala de la Corte de Santiago revisará querella de capítulos contra Ángela Vivanco el miércoles 3 de diciembre

    Poder Judicial realizará Primera Jornada Nacional de Infancia con representantes de todo el país

    Creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en doce meses

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    4.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile
    Chile

    Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming

    Creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en doce meses
    Negocios

    Creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en doce meses

    Estudio define los comportamientos esperados para el valor mínimo y máximo del dólar por las elecciones presidenciales

    Fallo en centro de datos obliga al mayor operador de futuros a detener operaciones y afecta al mercado

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol
    Tendencias

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    El partido de los $ 100 millones: el otro triunfo que celebró Deportes Concepción ante Copiapó
    El Deportivo

    El partido de los $ 100 millones: el otro triunfo que celebró Deportes Concepción ante Copiapó

    El Betis oficializa la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida