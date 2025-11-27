BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con 20 mil personas: el incombustible Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Copiapó y pega primero en la liguilla

    Con un penal convertido por el artillero de 41 años, el cuadro lila venció por la cuenta mínima a los atacameños, que ingresaron directo a las semifinales del mini torneo al ser el segundo de la tabla general de la B. Este domingo se juega la revancha, en el norte, a puertas cerradas.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Joaquín Larrivey anotó el gol del triunfo de Concepción sobre Copiapó. Foto: Photosport.

    Deportes Concepción dio el primer golpe. En la semifinal de ida por la Liguilla del Ascenso (que tuvo en el primer turno del día el triunfo de San Marcos de Arica sobre Cobreloa), el León de Collao venció por 1-0 a Deportes Copiapó y da un pequeño paso para alimentar su clasificación a la final del mini torneo, que entrega una plaza para la Liga de Primera 2026.

    Una marea lila fue hasta el estadio Ester Roa Rebolledo. Se agotaron las 20 mil entradas que se pusieron a disposición. Aforo completo. En definitiva, el cuadro sureño hizo sentir su localía, una de sus fortalezas en todo el año. El Conce lleva más público que varios elencos de Primera División, por cierto.

    El equipo que dirige Patricio Almendra, que finalizó sexto en la tabla general de la B, dejó en el camino a Deportes Antofagasta para meterse en semifinales. Por su parte, Copiapó se estrenó en la liguilla. Los de Hernán Caputto accedieron directamente a las semis, al finalizar en el segundo puesto de la temporada regular (desplazados por la Universidad de Concepción, en la última fecha).

    Los atacameños lamentaban bajas importantes, como las de Thomas Jones, su jugador más determinante, y el arquero Julio Fierro, quien fue relevado por Nelson Espinoza.

    Si bien el primer tiempo no generó un desequilibrio en el marcador, Concepción fue el que mostró mayor insistencia en materia ofensiva. Eso sí, careció de precisión. Las dos llegadas más claras de los lilas fueron a través de Ángel Gillard, quien arrancó como puntero izquierdo en el 4-3-3 del Pato Almendra (con Joaquín Larrivey de 9, más Carlos Morales abierto por la derecha). Primero, en los 8′, un cabezazo que sacó con lo justo Espinoza. Luego, en los 18′, con un remate que salió desviado por poco.

    En la otra vereda, salvo por un remate de Mazurek en los 21′, Copiapó hizo poco daño en el área defendida por Nicolás Araya durante la primera mitad. El juego directo les surtió un efecto relativo.

    El quiebre del partido se produce en el complemento, a través de un penal del cual pocos se percataron en un primer instante. En los 56′, un cabezazo de Larrivey, que iba en dirección al arco, da en la humanidad de John Santander y termina en un córner. Sin embargo, el juez Claudio Díaz recibe el llamado del VAR y va a chequear la acción por un posible penal. En efecto, el balón dio en el brazo izquierdo del lateral copiapino. Movimiento antinatural. Por lo tanto, pena máxima.

    El exdelantero de la U asume la ejecución y no falló. Manda a Espinoza a un lado y convierte el 1-0 para los lilas. Fue el 17º gol en la temporada para el inoxidable artillero argentino de 41 años. Esa anotación sirvió para desequilibrar el partido. La visita insinuó alguna tibia respuesta sobre el epílogo, pero sin claridades. El gol de Larrivey deja a los lilas con una mínima ventaja de cara a la vuelta.

    La revancha entre penquistas y copiapinos se jugará este domingo, a las 20.30 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Será a puertas cerradas, tras la sanción recibida por los nortinos a raíz de los incidentes sucedidos contra la U. de Concepción.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiguilla del AscensoDeportes ConcepciónDeportes CopiapóPrimera BAscensoLiga de Primera 2026Joaquín Larrivey

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Víctimas del incendio en complejo de rascacielos de Hong Kong aumentan a 44 mientras cientos continúan desaparecidos

    Gobierno logra salvar fondos que recibirá Boric como expresidente: hasta $ 17,6 millones mensuales

    Jara y Kast enfrentan primer cara a cara antes del balotaje

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Gobierno logra salvar fondos que recibirá Boric como expresidente: hasta $ 17,6 millones mensuales
    Chile

    Gobierno logra salvar fondos que recibirá Boric como expresidente: hasta $ 17,6 millones mensuales

    Jara y Kast enfrentan primer cara a cara antes del balotaje

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto
    Negocios

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    SEC descarta por el momento nuevos responsables en el apagón del 25 de febrero

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Con 20 mil personas: el incombustible Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Copiapó y pega primero en la liguilla
    El Deportivo

    Con 20 mil personas: el incombustible Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Copiapó y pega primero en la liguilla

    Repasa el triunfo de Concepción sobre Copiapó por la semifinal de ida de la Liguilla de la Primera B

    San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”
    Cultura y entretención

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Víctimas del incendio en complejo de rascacielos de Hong Kong aumentan a 44 mientras cientos continúan desaparecidos
    Mundo

    Víctimas del incendio en complejo de rascacielos de Hong Kong aumentan a 44 mientras cientos continúan desaparecidos

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile