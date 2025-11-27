Con 20 mil personas: el incombustible Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Copiapó y pega primero en la liguilla

Deportes Concepción dio el primer golpe. En la semifinal de ida por la Liguilla del Ascenso (que tuvo en el primer turno del día el triunfo de San Marcos de Arica sobre Cobreloa), el León de Collao venció por 1-0 a Deportes Copiapó y da un pequeño paso para alimentar su clasificación a la final del mini torneo, que entrega una plaza para la Liga de Primera 2026.

Una marea lila fue hasta el estadio Ester Roa Rebolledo. Se agotaron las 20 mil entradas que se pusieron a disposición. Aforo completo. En definitiva, el cuadro sureño hizo sentir su localía, una de sus fortalezas en todo el año. El Conce lleva más público que varios elencos de Primera División, por cierto.

El equipo que dirige Patricio Almendra, que finalizó sexto en la tabla general de la B, dejó en el camino a Deportes Antofagasta para meterse en semifinales. Por su parte, Copiapó se estrenó en la liguilla. Los de Hernán Caputto accedieron directamente a las semis, al finalizar en el segundo puesto de la temporada regular (desplazados por la Universidad de Concepción, en la última fecha).

Los atacameños lamentaban bajas importantes, como las de Thomas Jones, su jugador más determinante, y el arquero Julio Fierro, quien fue relevado por Nelson Espinoza.

Si bien el primer tiempo no generó un desequilibrio en el marcador, Concepción fue el que mostró mayor insistencia en materia ofensiva. Eso sí, careció de precisión. Las dos llegadas más claras de los lilas fueron a través de Ángel Gillard, quien arrancó como puntero izquierdo en el 4-3-3 del Pato Almendra (con Joaquín Larrivey de 9, más Carlos Morales abierto por la derecha). Primero, en los 8′, un cabezazo que sacó con lo justo Espinoza. Luego, en los 18′, con un remate que salió desviado por poco.

En la otra vereda, salvo por un remate de Mazurek en los 21′, Copiapó hizo poco daño en el área defendida por Nicolás Araya durante la primera mitad. El juego directo les surtió un efecto relativo.

El quiebre del partido se produce en el complemento, a través de un penal del cual pocos se percataron en un primer instante. En los 56′, un cabezazo de Larrivey, que iba en dirección al arco, da en la humanidad de John Santander y termina en un córner. Sin embargo, el juez Claudio Díaz recibe el llamado del VAR y va a chequear la acción por un posible penal. En efecto, el balón dio en el brazo izquierdo del lateral copiapino. Movimiento antinatural. Por lo tanto, pena máxima.

El exdelantero de la U asume la ejecución y no falló. Manda a Espinoza a un lado y convierte el 1-0 para los lilas. Fue el 17º gol en la temporada para el inoxidable artillero argentino de 41 años. Esa anotación sirvió para desequilibrar el partido. La visita insinuó alguna tibia respuesta sobre el epílogo, pero sin claridades. El gol de Larrivey deja a los lilas con una mínima ventaja de cara a la vuelta.

La revancha entre penquistas y copiapinos se jugará este domingo, a las 20.30 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Será a puertas cerradas, tras la sanción recibida por los nortinos a raíz de los incidentes sucedidos contra la U. de Concepción.