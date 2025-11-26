San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso.

San Marcos de Arica tomó ventaja en la semifinal de ida por el segundo ascenso tras derrotar 2-1 a Cobreloa en el estadio Carlos Dittborn. El equipo santo jugó gran parte del partido con un hombre menos, pero sostuvo el ritmo y encontró el triunfo en los minutos finales.

El duelo comenzó equilibrado, con llegadas claras en ambos arcos. Alfredo Ábalos avisó temprano para los ariqueños y Aldrix Jara respondió con un remate que Nicolás Temperini envió al córner. El partido luego entró en una fase friccionada, con varias infracciones en mediocampo.

La primera gran incidencia llegó a los 38 minutos. Matías Moya recibió su segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Gustavo Gotti, dejando a San Marcos con diez jugadores. Pese a la desventaja, el local abrió el marcador a los 43’, cuando Ábalos capturó un balón en el área chica con un remate cruzado que superó a Hugo Araya.

San Marcos venció a Cobreloa. ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

En el cierre del primer tiempo, el técnico Germán Cavalieri fue expulsado por reclamos, dejando al cuadro ariqueño sin su entrenador para lo que restaba del encuentro. Aun así, San Marcos sostuvo la mínima diferencia hasta el descanso.

El complemento empezó con dos cambios en el local e inmediatamente Cobreloa encontró el empate. A los 54’, Gustavo Gotti conectó un potente cabezazo tras un centro desde la banda, dejando sin opción a Temperini y firmando el 1-1.

El cuadro loíno tomó el control por varios minutos, generando una ocasión clara con un remate cruzado de Jara y obligando a Temperini a intervenir con un tiro lejano de Cubillos. San Marcos respondió moviendo el banco y dando ingreso a Ramón Fernández.

El volante argentino-chileno sería clave. En el minuto 94, y cuando el partido parecía cerrado, Fernández anotó de penal el 2-1 definitivo, luego de una mano dentro del área. Cobreloa terminó el encuentro con diez jugadores debido a la expulsión de Branco Provoste a los 90’ por una dura entrada en la mitad de la cancha.

Con este resultado, San Marcos viaja a Calama con ventaja para la revancha del domingo en el Zorros del Desierto, donde se definirá el finalista.