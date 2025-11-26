El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

El estadio Olímpico de Roma tuvo una visita ilustre. Los pocos hinchas que asistieron al legendario recinto se reencontraron un rostro que marcó la historia reciente de la Lazio.

El exatacante chileno Marcelo Salas llegó hasta la capital italiana para presenciar el partido contra el Lecce, duelo que terminó con un triunfo para los locales, momento preciso para homenajear al exjugador.

El Matador fue figura clave en el segundo Scudetto histórico de los biancocelesti, conseguido en mayo de 2000, además de ser ídolo de toda una generación. Así, regresó al estadio que fue su hogar durante tres temporadas.

El club celebró su regreso tras publicar una foto del exdelantero, que se viralizó de inmediato entre los aficionados laciales. Un gesto sencillo, pero suficiente para reavivar el recuerdo de un jugador que, con sus conquistas y determinación, ayudó a escribir algunas de las páginas más importantes de la historia de la Lazio.

Pobre concurrencia

Sin embargo, el temuquense hizo su entrada en un estadio romano inusualmente semivacío, todo debido a la anunciada protesta de la afición organizada de la Curva Nord, la fanaticada más populosa de la institución.

El 4 de noviembre pasado, antes del inicio del encuentro entre Lazio y Cagliari, la barra de la Lazio realizó una coreografía en memoria de Vincenzo Paparelli, el aficionado que falleció en el Olímpico a los 46 años, a finales de octubre, alcanzado por una bengala desde la grada sur, ocupada por aficionados de la Roma, archirrival de la escuadra de blanco y celeste.

Antes del partido, el cual fue triunfo para los dirigidos de Maurizio Sarri por 2-0, las luces del estadio se apagaron y la Curva Nord se iluminó con los teléfonos celulares que formaban la palabra Vincenzo. Además, una pancarta con la leyenda Generazione Paparelli se colocó en la zona del estadio que colinda con el río Tíber.

Días después, la afición organizada de la Lazio atacó al club por no permitir el acceso de la sobrina de Paparelli al campo para montar el escenario que pretendía homenajear al fanático desaparecido.

Controversia que provocó que la Curva Nord se negara a ingresar al estadio para el siguiente partido de la Lazio en casa, programado para el domingo pasado, ante el elenco de la Apulia, el mismo que presenció El Matador.

Esta invitación se extendió posteriormente a todos los aficionados y a otras secciones del Estadio Olímpico, pero solo algunos siguieron los delineamientos de los ultras del equipo romano.