BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El Matador estuvo en el Olímpico de Roma para presenciar el triunfo 2-0 sobre Lecce, un estadio semivacío después tras la protesta de la hinchada organizada biancoceleste.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Marcelo Salas volvió a la Lazio para un homenaje.

    El estadio Olímpico de Roma tuvo una visita ilustre. Los pocos hinchas que asistieron al legendario recinto se reencontraron un rostro que marcó la historia reciente de la Lazio.

    El exatacante chileno Marcelo Salas llegó hasta la capital italiana para presenciar el partido contra el Lecce, duelo que terminó con un triunfo para los locales, momento preciso para homenajear al exjugador.

    El Matador fue figura clave en el segundo Scudetto histórico de los biancocelesti, conseguido en mayo de 2000, además de ser ídolo de toda una generación. Así, regresó al estadio que fue su hogar durante tres temporadas.

    El club celebró su regreso tras publicar una foto del exdelantero, que se viralizó de inmediato entre los aficionados laciales. Un gesto sencillo, pero suficiente para reavivar el recuerdo de un jugador que, con sus conquistas y determinación, ayudó a escribir algunas de las páginas más importantes de la historia de la Lazio.

    Pobre concurrencia

    Sin embargo, el temuquense hizo su entrada en un estadio romano inusualmente semivacío, todo debido a la anunciada protesta de la afición organizada de la Curva Nord, la fanaticada más populosa de la institución.

    El 4 de noviembre pasado, antes del inicio del encuentro entre Lazio y Cagliari, la barra de la Lazio realizó una coreografía en memoria de Vincenzo Paparelli, el aficionado que falleció en el Olímpico a los 46 años, a finales de octubre, alcanzado por una bengala desde la grada sur, ocupada por aficionados de la Roma, archirrival de la escuadra de blanco y celeste.

    Antes del partido, el cual fue triunfo para los dirigidos de Maurizio Sarri por 2-0, las luces del estadio se apagaron y la Curva Nord se iluminó con los teléfonos celulares que formaban la palabra Vincenzo. Además, una pancarta con la leyenda Generazione Paparelli se colocó en la zona del estadio que colinda con el río Tíber.

    Días después, la afición organizada de la Lazio atacó al club por no permitir el acceso de la sobrina de Paparelli al campo para montar el escenario que pretendía homenajear al fanático desaparecido.

    Controversia que provocó que la Curva Nord se negara a ingresar al estadio para el siguiente partido de la Lazio en casa, programado para el domingo pasado, ante el elenco de la Apulia, el mismo que presenció El Matador.

    Esta invitación se extendió posteriormente a todos los aficionados y a otras secciones del Estadio Olímpico, pero solo algunos siguieron los delineamientos de los ultras del equipo romano.

    Más sobre:FútbolMarcelo SalasLazioEstadio Olímpico de Roma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rincón defiende reunión de Frei con Kast: “Es muy importante lo que él ha hecho”

    “Me parece una exageración absoluta”: Delpiano cuestiona llamado del gobernador de Arica para que Boric vaya a la frontera con Perú

    Cuál es la capacidad militar de Venezuela en medio de las tensiones con EEUU

    Constanza Martínez cuestiona acercamiento Kast-Frei y afirma que Jara es la única candidatura que ofrece certezas democráticas

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 26 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Rincón defiende reunión de Frei con Kast: “Es muy importante lo que él ha hecho”
    Chile

    Rincón defiende reunión de Frei con Kast: “Es muy importante lo que él ha hecho”

    “Me parece una exageración absoluta”: Delpiano cuestiona llamado del gobernador de Arica para que Boric vaya a la frontera con Perú

    Constanza Martínez cuestiona acercamiento Kast-Frei y afirma que Jara es la única candidatura que ofrece certezas democráticas

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos
    Negocios

    Latam y el resto de las aerolíneas ignoran amenazas de Venezuela y mantienen suspensión de vuelos

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Cuál es la capacidad militar de Venezuela en medio de las tensiones con EEUU
    Tendencias

    Cuál es la capacidad militar de Venezuela en medio de las tensiones con EEUU

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre la primera muerte por gripe aviar en el mundo (y por qué debería preocuparnos)

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis
    El Deportivo

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis

    El momento más tenso de Chiqui Tapia: el listado de polémicas de la AFA que lo tienen en entredicho en Argentina

    De Santiago Morning a clasificar al Mundial: la historia de Ricardo Adé junto a Haití

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos
    Mundo

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    El Ejército de Israel anuncia una gran operación antiterrorista en el norte de Cisjordania

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?