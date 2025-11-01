Marcelo Salas pone en duda su continuidad en la presidencia de Deportes Temuco: “Es desgastante en la parte psicológica”

El futuro de Deportes Temuco queda en suspenso. Marcelo Salas, presidente y propietario del club hace más de diez años, reconoció públicamente que está considerando dejar la institución. Tras asegurar la permanencia en la Primera B y evitar el descenso en las últimas fechas, el exdelantero aseguró que el desgaste de la temporada lo lleva a poner en duda su continuidad.

La campaña 2024 fue una de las más difíciles desde que el Matador tomó el control del club. El equipo estuvo gran parte del año comprometido en la parte baja de la tabla, situación que detonó molestia en la hinchada. Las críticas fueron escalando y llegaron incluso hasta las puertas del complejo deportivo, donde un grupo de seguidores protestó para exigir cambios estructurales.

Salas optó por sincerar su situación. “Estoy agotado”, admitió en declaraciones posteriores al último partido del Pije, donde golearon a Deportes Recoleta. Si bien no confirmó una decisión definitiva, el exgoleador apuntó a que entre sus opciones está desprenderse del club. “Hay que evaluar todo”, comentó, abriendo la posibilidad a una eventual venta de sus acciones.

Salas lleva más de una década al mando de Temuco. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Ahora voy a descansar, un mes al menos de despeje completo. Es primera vez que nos pasa. No estoy acostumbrado a esto, a estar sufriendo ni pensando en un posible descenso”, dijo.

Desde su llegada en 2013, Salas ha encabezado un proyecto que incluyó el retorno a Primera División. Sin embargo, las últimas temporadas han estado marcadas por irregularidad deportiva y cuestionamientos a la planificación institucional. “Cuando uno está desgastado se analizan todas estas cosas. Es momento de tomar un descanso y ver qué se viene”, enfatizó.

Por ahora, en Temuco reina la incertidumbre. Mientras la dirigencia prepara el balance final del año, todas las miradas están puestas en la decisión del histórico delantero. “Estar asustados con el descenso no es una situación fácil. Es desgastante en la parte psicológica, así que al menos un par de días de descanso para tomar la decisión si continúo o no al mando como presidente, o ver si vendrá otra persona”, dijo.