“Me reprocho muchas cosas”: el drama que sacude a Diego Buonanotte, exfigura de la UC

Diego Buonanotte pasa sus días alejado de los flashes que lo rodearon en su exitosa etapa en Universidad Católica. El volante ya tiene 37 años. Está en el ocaso de su carrera. Ahora, defiende a Deportes Temuco, pero lejos del nivel que lo llevó a ser ovacionado hace una década en San Carlos de Apoquindo.

El cuadro de la Región de la Araucanía terminó la primera rueda de la Primera B con 17 puntos. Están en el duodécimo puesto, a siete unidades de la zona de descenso a Segunda División.

Una situación que frustra al formado en River Plate. “Estoy muy dolido. Cuando a veces creemos que competimos, no se compite. Y nos tiene que doler. Nos tenemos que preparar más. Con lo que estamos haciendo no nos alcanza”, señaló el mediocampista luego de la caída que sufrieron a manos de Deportes Santa Cruz.

Las recriminaciones van más allá para Buonanotte. El ex Sporting Cristal las lleva al plano personal. “En este momento estoy triste y enojado, me reprocho muchas cosas yo mismo. No soy mucho de mirar para afuera, pero sí miro para adentro y la verdad que yo no vine para esto. Intento aportar todo lo que quiero y por momentos siento que no puedo”, lanzó.

“Es un pensamiento confuso, pero desde adentro, no miro a mis compañeros, me miro a mí y siento que no puedo. Estoy preocupado porque no le encuentro explicación a lo que pasa”, añadió el jugador.

En esa línea, el futbolista abordó el momento que vive en su carrera y llevó la autocrítica al plantel de Temuco. “Tengo 37 años y me preparo todos días para que el partido siguiente sea el mejor de mi vida y por eso me duele tanto. Lo que estamos haciendo no alcanza. Somos todos, acá no se salva nadie. Tenemos que hacer más y ganar el domingo”, finalizó.