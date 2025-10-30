Exdelantero de Colo Colo se lanza contra Esteban Pavez por sus reclamos por no estar citado: “Eres bastante mala leche”

La tensión vuelve a instalarse en el Monumental. Esta vez, el ruido no vino desde la cancha. Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, reconoció públicamente su malestar tras quedar fuera de las últimas citaciones de Fernando Ortiz. Sus palabras, emitidos en el estreno de un documental por el centenario albo, desataron una reacción inmediata.

“Estoy muy caliente”, dijo. “Me mato todos los días en los entrenamientos… no estar citado me pega”, expuso. Para el jugador, la situación es un golpe directo a su rol dentro del grupo: “Siempre he sido un líder positivo, me gusta estar en las malas”.

“No tengo ninguna razón y no las voy a pedir, no corresponde, no lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque. Este año han pasado un sinfín de cosas. Me choca, me pega, estoy caliente. Esa es la palabra. Llevo dos semanas comiéndomela, buscando soluciones, no ha cambiado mi forma de ser, de todos lados aporto. En el fútbol y en la vida todo pasa, la única forma de salir es entrenando al cien por ciento“, agregó.

Pavez no ha sido citado por Fernando Ortiz. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Sus dichos, sin embargo, no quedaron en el aire. Uno de los primeros en marcar postura fue Luka Tudor. El exdelantero del Cacique tomó distancia del desahogo del mediocampista. “No le gusta al camarín ese tipo de declaraciones. Esas cosas se hablan para adentro”, apuntó el exariete en su tribuna como comentarista de la radio La Metro. “Si te sacan de un programa, ¿vas a ir a otro a contarlo? Eso no se hace”, agregó. “Eres bastante mala leche”, remató.

El exatacante fue más allá. A su juicio, la trayectoria del capitán albo debería empujarlo a abordar estas situaciones desde otro ángulo. “Con la experiencia que tiene, lo grande que ha sido, lo puede decir desde otro lugar”, comentó. Para Tudor, el mensaje del jugador podría haber sido el mismo, pero sin abrir una grieta mediática: “Puedes decir que quieres estar, que quieres jugar, pero no así”.