La UC logra el pago de millonaria cuota por venta de Alexander Aravena tras demandar a Gremio en la FIFA.

Universidad Católica consiguió el pago pendiente de una de las cuotas más importantes derivadas de la transferencia de Alexander Aravena al club brasileño Gremio. La operación, concretada en 2024, implicó la cesión del 70% del pase del delantero formado en San Carlos de Apoquindo por un valor de 3,5 millones de dólares, marcando uno de los traspasos más relevantes del club en los últimos años.

El conflicto surgió cuando el elenco de Porto Alegre no canceló a tiempo uno de los pagos estipulados en el contrato, lo que obligó a Cruzados a presentar un reclamo formal ante el Tribunal de la FIFA. Según consta en el expediente, la demanda fue ingresada el 19 de agosto de 2025 y apuntaba al cobro de 500 euros, monto correspondiente a una cuota del precio de transferencia del ariete.

Aravena en un partido de Gremio. Lucas Uebel

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, explicó a El Deportivo que, si bien la acción judicial no era el escenario deseado, la intervención de la FIFA permitió asegurar el pago, incluyendo los intereses acumulados por el retraso. “No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla”, señaló.

Tagle agregó que la postura inicial del club brasileño no era algo que imaginaban a la hora de realizar el negocio, aunque atribuyó la demora a dificultades de caja. “Nos sorprendió, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió”, afirmó, confirmando que la situación quedó completamente regularizada. “El pago se hace con intereses, de manera que estamos resarcidos de ese reclamo”, añadió Tagle.

La transferencia de Aravena al Gremio fue anunciada oficialmente por Universidad Católica en 2024, con un principio de acuerdo que contemplaba la revisión médica del jugador antes de incorporarse al cuadro brasileño hasta fines de 2028. En ese período, el delantero ha jugado 49 partidos en el club brasileño, con siete goles y tres asistencias en su estadística.