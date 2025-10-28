SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Enrico Della Casa, presidente de la UEC: “Chile tiene la capacidad para hacer unos Juegos Olímpicos”

El timonel de la Unión Europea de Ciclismo conversó con El Deportivo para entregar sus alcances luego del éxito del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en Chile. Fija la meta en una futura organización de la cita de los cinco anillos, destacando la infraestructura y experiencia reciente del país en eventos deportivos masivos.

Por 
Carlos González Lucay
 
Vicente González
El Velódromo de Peñalolén fue la casa del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de Chile 2025 DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2025 que tuvo a Chile como su epicentro llegó a su fin este domingo. Entre el 22 y 26 de octubre, el Velódromo de la comuna de Peñalolén fue el escenario encargado de albergar la cita planetaria que reunió a los máximos exponentes de la disciplina a nivel internacional, además de contar con una nutrida presencia de la delegación criolla (18 deportistas).

Con la destacada actuación del laureado Harrie Lavreysen, el récord mundial Hetty van de Wou, y las dos marcas nacionales que logró el Team Chile en la modalidad de cuartetas de persecución como grandes hitos de la competición, el reducto ubicado en el sector suroriente de la Región Metropolitana mostró al resto del mundo la capacidad que tiene el país a la hora de organizar un evento deportivo de esta envergadura, tal como había sucedido durante la celebración de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 o de la AmeriCup Femenina 2025.

Al igual que aquellos torneos continentales, la logística del certamen de velocipedismo ha recibido elogios por parte de la prensa extranjera. Medios como IDL Pro Cycling y Barron’s aseguraron que “Santiago ofreció un escenario impecable”, además de calificar el evento como “un hito para el deporte en América Latina”.

En esa línea, otras personalidades del ciclismo a nivel mundial se sumaron a los buenos comentarios y posicionaron a Chile como un destacado anfitrión. Enrico Della Casa, presidente de la Unión Europea de Ciclismo (UEC) y de la Comisión de Pista de la UCI, es uno de ellos.

El timonel ítalo-suizo, que cuenta con una sólida trayectoria al mando de esta disciplina, conversó con El Deportivo para entregar su balance de la cita: “Primero que todo, creo que es una gran organización de estos campeonatos mundiales. La gente local, los voluntarios locales, el comité de organización local trabaja muy bien, extremadamente bien, tengo que decirlo. Todas las naciones están muy contentas con la organización”.

El directivo, que llegó hasta la capital para presenciar la ceremonia de clausura, abordó las claves del éxito que tuvo el torneo en la pista y en las tribunas. “Un buen velódromo y un buen público. Y esto es algo muy bueno. Y he recibido mucho, y todavía recibo muchas mensajes de Europa sobre las grandes imágenes que pueden ver en televisión. Así que estamos muy contentos, muy contentos con este evento. Buena participación de los corredores”, asegura.

Para Della Casa, el evento que reunió a más de 350 deportistas de 45 países es una plataforma de privilegio hacia los ojos extranjeros. “Muchas naciones están aquí. Así que creo que es una muy buena promoción para Chile y una buena promoción para los clubes locales que organizan este evento. Los locales, la Federación Nacional de Chile también se involucran en la organización. Así que en este momento estamos muy contentos”, afirma. “El velódromo es muy rápido. Y la calidad de la superficie es perfecta. Es un velódromo de madera, pero lo cubren con pintura. Y es muy bien mantenido. Por eso todos los corredores lo aman. Y vimos un buen momento (con los récord mundiales). Muy buenas actuaciones”, añade, destacando la superficie que contó con una remodelación de 1.200 millones de pesos para este evento.

Enrico Della Casa, presidente de UEC. Dario Belingheri

Los Juegos Olímpicos, la próxima meta

El mandamás del ciclismo en el Viejo Continente no escatima en los alcances que tiene la organización de este Mundial en Chile. Con su largo bagaje en este rubro, Della Casa establece que esta competición puede ser la base para futuras ediciones en el resto del continente, así como también para el desarrollo de otras modalidades: “Nuestro sueño sería organizar campeonatos mundiales de ruta en Sudamérica. Porque este es nuestro evento principal a nivel UCI. Este es el único evento en el que podemos mostrar la ciudad y el país. Y por eso intentamos asignar una nación cada año. Y continuaremos haciendo esto. Pero esta tarde tuve la oportunidad de visitar Santiago de Chile. Es una hermosa ciudad. Y tener campeonatos mundiales de ruta aquí sería fantástico, en mi opinión. Este es mi sueño y el sueño de la UCI. Estamos perdiendo este lugar del mundo con respecto a nuestros eventos de ruta. Así que realmente queremos desarrollar esto muy profundamente en el futuro, porque creo que Chile es tan hermoso que tener un evento de carretera sería perfecto”.

Sin embargo, la meta más ambiciosa que sugiere uno de los máximos entes del ciclismo va de la mano con lo que ha planteado el Gobierno desde hace un par de años: la realización de unos Juegos Olímpicos. “Tienen mucha infraestructura aquí, muchos estadios, una buena infraestructura. Para los Juegos Olímpicos estamos hablando de 2036, 2040. Es un largo camino, pero con el tipo de organización que veo aquí, tienen la capacidad de hacerlo, ha sido todo muy preciso, el trabajo de los voluntarios ha sido perfecto y hay una buena atmósfera para hacer deporte y organizar eventos deportivos”, comenta.

Futuras competencias

Por su parte, Jessika Grand Bois, directora de pista cubierta de la UCI, destaca el empeño de la organización. “Si nos fijamos en el equipo de Chile, por ejemplo, una vez que supieron que iban a organizar este campeonato, quisieron asegurarse de que tendrían un equipo que se clasificara y pudiera participar. Eso estimuló la participación de los chilenos, la organización de competencias internacionales en Chile”, resaltó.

En esa lógica, se mostró muy partidaria de avanzar en nuevos eventos en el país: “Para nosotros, hacía tiempo que la UCI no venía a Chile. En 2017 se celebró aquí una Copa del Mundo. Así que queríamos venir para este Campeonato Mundial y estaríamos encantados de hablar sobre la posibilidad de celebrar más competiciones en Chile. Creo que todos nos hemos sentido muy bien acogidos por todo el personal, los voluntarios y los comisarios locales”.

Israel Castro, director del Instituto Nacional de Deportes (IND), apunta la brújula hacia la misma dirección. “Este Mundial confirmó que Chile está en el camino correcto y a la altura de los grandes eventos deportivos del mundo. No solo por la impecable organización y la calidad técnica del Velódromo de Peñalolén, sino porque logramos que la comunidad llenara el recinto los cinco días de competencia. Ver familias completas, colegios y barrios vibrando con el ciclismo es un orgullo enorme”.

En ese marco, el representante nacional asegura que la experiencia reciente en este tipo de espectáculos instala a Chile como uno de los mejores anfitriones de la región. “Los elogios de la UCI y de las delegaciones internacionales ratifican que nuestro país puede seguir soñando en grande. Chile ya demostró con el Mundial Sub 20, ahora con el Mundial de Ciclismo, y desde el viernes con los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que tiene la madurez y la capacidad para producir grandes eventos deportivos internacionales”, cierra.

Lee también:

Más sobre:CiclismoMundial de CiclismoIsrael CastroCampeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2025Enrico Della CasaInstituto Nacional de DeportesUnión Ciclista InternacionalUnión Europea de Ciclismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

4.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

5.
Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública
Chile

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT
Negocios

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación
Tendencias

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno
El Deportivo

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno

Enrico Della Casa, presidente de la UEC: “Chile tiene la capacidad para hacer unos Juegos Olímpicos”

“No lo va a conseguir ni con cuatro mundiales”: histórico de Argentina sorprende con tajante opinión sobre Lionel Messi

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles
Cultura y entretención

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel
Mundo

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal