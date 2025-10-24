SUSCRÍBETE
El Deportivo

Harrie Lavreysen agiganta su leyenda en Chile y suma su decimonovena medalla de oro en el Mundial de Ciclismo de Pista

El velocista de Países Bajos derrotó al dueño del récord en el kilómetro contrarreloj, en el Velódromo de Peñalolén.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Harrie Lavreysen ha sido la gran estrella del Mundial de Ciclismo Pista. Photosport

La histórica leyenda de Harrie Lavreysen sumó un nuevo capítulo en Chile. En una definición espectacular, el representante de Países Bajos consiguió su tercera medalla de oro en el kilómetro contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Santiago 2025, y se consolidó como el pistero más ganador de todos los tiempos.

En una final infartante frente a su compatriota Jeffrey Hoogland, detentor del récord mundial; “La Bestia” Lavreysen detuvo los cronómetros con un tiempo de 57″978, a una velocidad promedio de 62,093 km/h y se quedó con su tercer título planetario en el Velódromo de Peñalolén.

El podio lo completó el británico Joseph Truman; mientras que el colombiano Cristián Ortega representó a Sudamérica con el sexto lugar.

Va por su vigésimo título

Harrie Lavreysen se había impuesto en Chile en el keirin y la prueba de velocidad por equipos masculinos, para sumar tres preseas doradas y un total de 19 desde que inició su participación en campeonatos mundiales, con su estreno en Hong Kong el año 2017.

Además, el neerlandés de 28 años tendrá la oportunidad de llegar a 20 victorias cuando participe desde este sábado en la prueba de velocidad individual, en un escenario que se ha rugido frente a la velocidad de sus ruedas, y que este fin de semana adelanta un aforo completo de fanáticos del pedal.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 se desarrollará hasta el próximo domingo, cuando vendrá la clausura de las 22 pruebas que damas y varones, que completan una verdadera fiesta que los amantes de este deporte han vivido en cada jornada.

El local suma experiencia

Los representantes nacionales buscan sumar experiencia frente a las más grandes estrellas de la disciplina. En ese grupo está la selección femenina de persecución, que obtuvo la noche del jueves un meritorio décimo lugar, a solo dos puestos de clasificar a las instancias finales. La cuarteta compuesta por Scarlet Cortés, Marlén Rojas, Paula y Aranza Villalón, superó a Colombia, España e Irlanda, con un tiempo de 4’27”524.

En tanto, este viernes, Diego Rojas obtuvo el 18º lugar entre 26 competidores en la prueba de persecución individual, con un registro de 4’19”364.

“Es una competencia súper dura, son cuatro kilómetros solo. Buscaba bajar mi tiempo, no lo logré porque el velódromo estaba bien pesado y lo veo reflejado en los tiempos. Aun así, estoy más arriba en la tabla de lo que pensé, así que estoy bastante conforme”, expresó el deportista.

Por su parte, Roberto Castillo ocupó el trigésimo lugar entre 30 participantes en la clasificación de la contrarreloj de un kilómetro. El exponente criollo obtuvo una marca de 1’05”722, a 8”041 del legendario Harrie Lavreysen, quien clasificó en el primer lugar.

“Es una de las carreras más duras del ciclismo de pista, junto a los campeones mundiales, récords mundiales... Uno siempre busca dar lo máximo en esas cuatro vueltas. Es un resultado que me deja contento, con muchas ganas de bajar esos tiempos y buscar récords para Chile”, declaró el exponente nacional, quien mejoró su registro personal.

Más sobre:CiclismoMundial de Ciclismo PistaHarrie LavreysenRoberto CastilloDiego Rojas

