Los elogios internacionales que suma el Mundial de Ciclismo de Pista de Chile

Este miércoles arrancó el Mundial de Ciclismo de Pista 2025 en Chile. Tras las primeras jornadas de competencia, diversos medios de distintas partes del planeta han resaltado la organización, la atmósfera del Velódromo de Peñalolén y la capacidad del país para proyectarse como un anfitrión de clase mundial.

IDL Pro Cycling escribió que “Santiago ofreció un escenario impecable”, mientras Barron’s (Estados Unidos) calificó el evento como “un hito para el deporte en América Latina”. En la misma línea, Canadian Cycling Magazine definió el inicio como “vibrante, con una pista rápida y moderna”, y ABC Australia celebró “una fiesta bajo los Andes”. Desde Nueva Zelanda, RNZ valoró la medalla de Prudence Fowler como “histórica para el ciclismo kiwi”, destacando también el ambiente y la energía del público chileno.

Los medios europeos también se sumaron a los elogios. Reuters enfatizó que “Chile brilla en la organización de un Mundial de primer nivel”, y destacó la atmósfera del recinto como “una de las más entusiastas vistas fuera de Europa”. AS Internacional calificó al evento como “un ejemplo de gestión y hospitalidad”, y La Nación (Argentina) coincidió en que “Países Bajos arrasa en las primeras finales, en un Mundial de gran nivel en Santiago”.

En el ámbito deportivo, Reuters tituló “Los neerlandeses de oro dominan el primer día del campeonato mundial de pista”, destacando la supremacía del conjunto europeo y la emoción del scratch femenino, donde Lorena Wiebes revalidó su corona tras un final al milímetro. AS Internacional la llamó “reina de nuevo en la pista”, mientras Radio Francia Internacional y Mundo Deportivo valoraron la solidez de Italia y Reino Unido en velocidad por equipos.

El impacto chileno también fue noticia. Ciclo 21 y Marca en su edición española subrayaron el nuevo récord nacional de persecución logrado por la cuarteta masculina local, mientras SwissInfo destacó el crecimiento técnico de los anfitriones y el ambiente del público.

Con 38 delegaciones, récords nacionales y tribunas llenas, el Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 no solo arrancó con fuerza sobre el óvalo de Peñalolén: también conquistó la mirada del mundo.