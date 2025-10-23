Lorena Wiebes se corona en el scratch femenino del Mundial de Ciclismo de Pista

El primer día del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 estuvo marcado por el poderío del equipo de Países Bajos, que se quedó con los tres títulos: medallas de oro en el Scratch femenino a media tarde y luego la Velocidad por Equipos en damas y varones. La primera en subir al podio para abrir el medallero fue Lorena Wiebes, que defendió con éxito la corona planetaria de 2024.

“Tuve que ir muy profundo y creer hasta los últimos metros. En las últimas tres o cuatro vueltas estaba mal posicionada... a veces se necesita un poco de suerte para que otra corredora te abra el hueco. El timing fue perfecto y alcanzó para ganar”, explicó la neerlandesa de 26 años, que ha tenido un año lleno de logros, con triunfos en cuatro etapas del Giro de Italia y el Tour de Francia.

El aura de Wiebes está fuera de discusión. La rider ha hecho de Chile uno de sus destinos predilectos, más allá de la emoción vivida en la apertura del Mundial. “Me gusta salir del hotel por un buen café, hay muchos lugares ricos acá. Y el parque cerca del hotel es ideal para pedalear sin autos, muy tranquilo. La atmósfera en el velódromo también estuvo buenísima”, valoró.

Por eso, siente tener fuerzas para mucho más. “Me quedan el ómnium (viernes) y la madison (sábado). Vamos por lo mejor, por las medallas si se puede, pero no soy tan experimentada en el ómnium y casi nada en la madison. Veremos”, sentenció la neerlandesa, que al final de la primera jornada celebró en una postal con sus seis compatriotas triunfantes.

La experiencia del equipo de Países Bajos en Peñalolén ha sido altísima, en lo deportivo y en lo testimonial. Después de su celebración, saludaron a decenas de hinchas que bajaron de las tribunas para representarles su admiración y conseguir un autógrafo o una fotografía.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 se extenderá hasta el próximo domingo, con la disputa de otras 19 medallas para coronar a los mejores exponentes del planeta.