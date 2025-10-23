SUSCRÍBETE
El Deportivo

La particular confesión de exdirigido de Claudio Borghi: “Lo tuve una semana y lo único que me ofreció fue un pisco”

Kevin Harbottle, actualmente en Deportes Santa Cruz, reveló detalles de su breve etapa en la que coincidio con el Bichi en Argentinos Juniors.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
La particular confesión de exdirigido de Claudio Borghi: “Lo tuve una semana y lo único que me ofreció fue un pisco”. . Por Pedro Rodríguez

Kevin Harbottle se confiesa. El talentoso atacante de 35 años actualmente milita en Deportes Santa Cruz, en la Primera B, y busca evitar el descenso a Segunda División. Hace unos años, su presente era diferente, pues era considerado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol chileno.

Tuvo una destacada irrupción en Antofagasta en 2008, lo que lo llevó a ser fichado por Argentinos Juniors con apenas un puñado de partidos en los Pumas. Sin embargo, no tuvo éxito en el fútbol transandino. Solo jugó en reserva, sin poder debutar en el primer equipo hasta finalmente retornar a Chile.

“Yo me fui a Argentinos Juniors a los 18 años, desde Antofagasta. Tenía un contrato por cuatro o cinco años. Estuve solo seis meses porque me quise devolver; yo quería jugar y en Argentina no se me estaba dando”, aseguró Harbottle, en conversación con En Cancha.

Kevin Harbottle reveló detalles de su breve relación con Claudio Borghi.

Años después, el atacante analiza su paso por Argentina: “Quizás hubiera sido más paciente y me hubiese quedado un tiempo más en Argentinos, pero ya había tomado la decisión de volver a Chile. Antes de irme a Argentinos tuve la posibilidad de O’Higgins, entonces volví ahí. Lo bueno es que me fue bien, estuve un año en O’Higgins y de ahí me empezaron a llamar a la selección”, indicó.

Su corta etapa con Borghi

Eso sí, en Argentinos Juniors se encontró con un conocido del fútbol chileno: Claudio Borghi. En su breve paso por el país transandino, Harbottle logró coincidir unos días con el Bichi.

Después llego el Bichi, pero yo tenía tomada mi decisión. En su momento tomé una buena decisión en ese ámbito, pero uno no sabe, quizás debí haber esperado un poco más en Argentinos y quizás hubiese madurado mucho más”, señaló.

Harbottle fue consultado sobre si recibió algún consejo de Borghi, pero fue tajante: “No, lo único que me ofreció el Bichi fue un pisco, jajaja. Fue lo único que me ofreció. Estuve nada, con suerte una semana con él”, reveló.

