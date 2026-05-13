Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

Un ciudadano argentino de 59 años fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) por tráfico de armas, en un procedimiento realizado en la comuna de Estación Central.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, el imputado ingresaba a Chile en calidad de turista y mantenía una situación migratoria regular. Sin embargo, utilizaba estos viajes para internar armamento de manera ilícita al país para su comercialización.

El jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que “era una persona que estaba en Chile en calidad de turista, estaba en condición migratoria regular porque ingresa como turista a nuestro país y consigo traía esta actividad ilícita que era el tráfico de armas”

Según mencionó, este fue detenido en el momento en que se encontraba realizando una entrega de armamento a un ciudadano chileno en la comuna de Estación Central, quien también fue detenido y se le decomisaron 8 mil dólares.

La Fiscal Denise Valenzuela, de la Fiscalía ECOH Región Metropolitana, expresó que “respecto de los delitos por los cuales van a ser formalizados, son el delito de tráfico de armas, tenencia ilegal de armas de fuego prohibida y además tenencia ilegal de armas de fuego”.

En el procedimiento se logró la incautación de cinco pistolas de distintas marcas y modelos.

El subprefecto Hassel Barrientos además detalló que “son armas nuevas de distintas marcas, como bien mencioné, dos de la marca Bersa que son precisamente de fabricación argentina y hemos visto este último tiempo una proliferación de este tipo de armas en nuestro país”.

Respecto a como ingresó las armas al país, el funcionario policial apuntó que “el método de ingreso presumimos que es el más común, que es el ingreso a través de distintos vehículos, ya sean vehículos de carga, ocultos al interior de estos mismos”.