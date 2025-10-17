SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

El entrenador de la Albiceleste juvenil reemplazó a Javier Mascherano en el cargo hace un año y en ese período consolidó al equipo que este domingo buscará ganar la cita planetaria de la categoría.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En un Mundial Sub 20 donde abundan los discursos ampulosos y la tecnología marca cada paso, Diego Placente decide exhibir calma. El cerebro de Argentina habló con sus jugadores tras la victoria sobre Colombia y no les entregó tablets ni dio una charla con un proyector. Les dio cuadernos. Libretas en blanco, personalizadas, con una frase en la tapa que define su filosofía. “Primero lo crees, después lo creas”, se lee.

La idea, según explicó su esposa Julieta Rubinstein en sus redes sociales, nació del impulso de hacer que los futbolistas escriban quiénes son cuando nadie los mira. “Para que no queden atrapados en el ego”, señaló la mujer en un posteo reciente. En tiempos donde el rendimiento parece medirse por algoritmos, Placente propone escribir a mano, mirar hacia adentro.

Discípulo de Borghi con el eco de Bielsa

Cuando Claudio Tapia lo llamó a fines de 2024 para reemplazar a Javier Mascherano, Placente ya conocía a la generación que hoy pelea por la séptima estrella juvenil de Argentina. Llevaba siete años en las divisiones menores de la AFA, primero con la Sub 15 y luego con la Sub 17. A la Sub 20 llegó con una mochila de experiencia formativa y un par de nombres que marcaron su manera de entender el juego: Claudio Borghi y Marcelo Bielsa. Curiosamente, ambos ligados profundamente a Chile.

Al Bichi lo acompañó como ayudante técnico en Argentinos Juniors en 2014 y heredó su conocida mirada humana. Esa mezcla de pedagogía y humor con la que Borghi desarmaba tensiones en sus planteles. “Me dio una oportunidad invaluable. Incorporé muchas herramientas y tuve la chance de aprender de un gran entrenador y también de una gran persona”, señaló en su momento.

Bielsa, en cambio, lo dirigió en la selección argentina y todavía repite algunas de sus lecciones. “Fue un adelantado. Entrenaba de una manera que no era habitual para la época. Uno volvía a su club y empezaba a notar errores que antes no veía”, dice al recordar al Loco. De esa mezcla nació un entrenador particular.

En el complejo deportivo de Ezeiza, Placente se mueve con discreción. Sus entrenamientos comienzan con una conversación. “Más que atarme a cualquier sistema, soy un enamorado de los jugadores”, señaló el año pasado. Su esquema preferido es un 4-2-3-1, pero su principio táctico es la flexibilidad. Lo importante, insiste, es “ser intenso para tener la pelota”.

Sin embargo, fuera del campo, el margen se estrecha. Placente es estricto con las normas. Los teléfonos están prohibidos durante las comidas; los futbolistas deben mirar a los ojos a cada empleado y saludar por su nombre. Les exige estudiar, terminar la escuela, cuidar la alimentación. “Formar personas antes que jugadores”, ha repetido.

Esa filosofía lo conecta con la tradición de José Pekerman, el padre fundacional del proyecto juvenil argentino. El DT pertenece a esa descendencia. En ese linaje también está Lionel Scaloni.

La herencia que une generaciones

Placente sabe lo que es ganar con la camiseta albiceleste. En 1997, levantó la Copa Mundial Sub 20 en Malasia, bajo la conducción de Pekerman.

Esa conexión emocional se reforzó en Chile, el país donde su historia internacional comenzó y donde hoy podría cerrarse un círculo perfecto. En la Albiceleste juvenil debutó en el Sudamericano Sub 20 de 1997. Veintiocho años después, vuelve a Santiago con el sueño de levantar una copa que ya sostuvo como jugador.

En un vestuario dominado por las pantallas y los mensajes instantáneos, Placente impone otro ritmo. Habla de procesos. Su modelo de conducción es cercano al de Scaloni, con quien comparte ideas. Los resultados acompañan. Desde que asumió la Sub 20, acumula más de una docena de triunfos consecutivos, con apenas dos goles en contra. En la antesala de la final ante Marruecos, su equipo luce sólido, confiado, y con una identidad reconocible: presión alta, posesión ordenada y libertad para los creativos.

Pero detrás de los números, hay algo menos visible y más valioso: un grupo. Muchos de los futbolistas actuales lo tuvieron también en la Sub 15 o la Sub 17.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaArgentinaLionel ScaloniArgentina Sub 20Selección Argentina Sub 20Diego PlacenteClaudio BorghiMarcelo BielsaMundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”
Chile

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

Informe de la Fiscalía Nacional sobre el estallido: el domingo 20 de octubre de 2019 fue el peak de delitos ingresados

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz
Negocios

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

No se mueve del 11 inicial: Alexis Sánchez será titular ante Mallorca y el camarín del Sevilla se rinde a sus pies

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras
Cultura y entretención

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”
Mundo

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del sur

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca