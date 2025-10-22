SUSCRÍBETE
El Deportivo

Puede ser campeón en la cancha y con sus hinchas: reprogramación del duelo frente a Coquimbo Unido irrita a O’Higgins

El duelo se iba a jugar el sábado, pero la ANFP lo recalendarizó para el día siguiente. Los celestes tuvieron que replantear el evento.

Christian GonzálezPor 
Christian González
El festejo de Coquimbo Unido con sus hinchas tras ganarle a Colo Colo (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido tiene nueva programación. El duelo se iba a disputar el sábado 25, a las 20 horas, pero la ANFP lo reprogramó para el domingo a las 18.30, una determinación que, en lo deportivo, puede tener una consecuencia concreta: que los piratas abrochen en cancha el primer título de su historia.

La fórmula es clara: si en el Clásico Universitario se produce un empate, un triunfo sobre los celestes le bastará a la escuadra de Esteban González para dar la vuelta olímpica.

Puede ser campeón en la cancha y con sus hinchas: reprogramación del duelo frente a Coquimbo Unido irrita a O'Higgins

Después de una intensa reunión, a la que asistieron la Delegación Presidencial, el club celeste y la ANFP, se determinó, además de ratificar la reprogramación, la autorización del uso del aforo completo del reducto rancagüino. Es decir, 11.100 localidades. Los nortinos no estarán solos en El Teniente. El club anfitrión destinó 1.500 localidades para los hinchas del equipo aurinegro.

La reprogramación del compromiso, sin embargo, descolocó a los dueños de casa. En principio, porque tuvieron que readecuar un plan que se había puesto en conocimiento de las autoridades hace 10 días.

Pablo Hoffmann, presidente de O'Higgins (Foto: Photosport) JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

En Rancagua reclaman por una decisión unilateral de la ANFP que, en la práctica, les ha impedido echar a andar la planificación del compromiso, pues ni siquiera han podido poner en venta las entradas.

Imposición

“Estamos todos molestos. Quiero agradecer la voluntad de la autoridad política de la región y de Carabineros, que se vieron envueltos en un problema, ocasionado por un capricho de la ANFP. Lo segundo que quiero dejar en claro es que, como club, queríamos que se nos respetara la hora original. Habíamos preparado una serie de actividades, de presentarle a nuestra gente un estadio recientemente remozado, a una hora que creíamos que era la adecuada. Sin embargo, esto fue cambiado”, expresó Pablo Hoffmann, presidente del club rancagüino.

“O’Higgins no estuvo de acuerdo con el cambio. Incluso, quien pide la hora es el club y es lo que dice la ley y tiene toda la razón. Yo le quiero decir a nuestra gente que tuvimos que cambiar la hora porque fuimos conminado en la mesa a que si no lo hacíamos el partido se iba a juga de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin los hinchas nuestros. Y ante una imposición que no voy a calificar, elegimos el mal menor”, insistió el dirigente.

Hoffmann reveló que se le planteó a la ANFP que el duelo se jugara el domingo, en paralelo al Clásico Universitario. “Ellos argumentaron algo que argumenta cuando no se tienen los fundamentos necesarios: problemas técnicos. Ellos quisieron jugar y nos impusieron la hora. Lo hemos aceptado sin estar contentos”, prosiguió.

“Como seguramente van a venir personas de la ANFP, les quiero decir que el respeto es distinto de los afectos. Yo, personalmente, no les tengo afecto, pero los tengo que respetar porque son las autoridades que elegimos. Le pido a la gente que, por favor, los respete. Nosotros respetamos a la gente aunque eso no sea recíproco”, concluyó.

