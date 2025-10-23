Arturo Vidal y Sergio Agüero recuerdan el polémico cruce entre la Roja y Argentina en el Mundial Sub 20 de Canadá. . Por Photosport

Arturo Vidal y Sergio Agüero se enfrentaron en múltiples ocasiones. Sus choques más recordados a nivel de selección son las finales de las dos Copa América que ganó la Roja ante la Argentina. Sin embargo, la historia entre ambas generaciones comenzó mucho antes. Casi una década atrás a la final del primer certamen continental que coronó a Chile.

Así lo recordaron ambos este miércoles. El King participó de una de las transmisiones del Kun en ESPN. El exdelantero lo invitó a ver el partido entre Flamengo y Racing, por la semifinal de la Copa Libertadores. Ahí rememoraron sus primeros cruces.

“Che... hay que contar. Con Arturo nos encontramos y las primeras picas que tuvimos fueron en el Mundial Sub 20, no sé si te acuerdas”, dijo el exdelantero. De inmediato se encendió la memoria del Rey: “Sí, en el de Canadá. Así es”.

El goleador histórico del Manchester City relató el partido pasando por alto las polémicas. “Hizo un gol Fideo (Ángel di María), que después se desgarra”, comentó.

Pero el chileno, de inmediato, puso el énfasis en las controversias. “Nos expulsan a Gary (Medel) a los seis u ocho minutos del primer tiempo, pero estuvo bueno, estuvo lindo”, lanzó Vidal. En ese momento, Agüero optó por elogiar a la Roja: “La realidad es que ustedes tenían un equipazo, eran muy buenos jugadores, pero con uno menos el partido te cambia. Y, para, ¿después echaron a otro más?”.

“Sí, después terminamos como con ocho jugadores. Fue el alemán. Después me lo topaba en Alemania y me sacaba siempre una amarilla”, respondió Vidal. Este último comentario corresponde a Wolfgang Stark, el árbitro de la polémica semifinal, recordado por amonestar a siete chilenos. Si bien tuvo una trayectoria internacional extensa, el silbante en 2013 fue sancionado por el comité de árbitros de la UEFA a no dirigir en Champions debido a sus errores técnicos.

Agüero, al escuchar a Vidal, decidió bajarle el perfil al arbitraje con una broma sobre Stark. “Ya te tenía de hijo, ¿no?”, comentó. Entre risas, Vidal reconoció su mala relación con el juez. “Sí, me veía y me sacaba amarilla...”, lanzó el King.