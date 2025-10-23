SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Arturo Vidal y Sergio Agüero recuerdan el polémico cruce entre la Roja y Argentina en el Mundial Sub 20 de Canadá

El Kun transmitió junto al volante la semifinal de la Copa Libertadores. Ahí recordaron uno de sus partidos más picantes.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Arturo Vidal y Sergio Agüero recuerdan el polémico cruce entre la Roja y Argentina en el Mundial Sub 20 de Canadá. . Por Photosport

Arturo Vidal y Sergio Agüero se enfrentaron en múltiples ocasiones. Sus choques más recordados a nivel de selección son las finales de las dos Copa América que ganó la Roja ante la Argentina. Sin embargo, la historia entre ambas generaciones comenzó mucho antes. Casi una década atrás a la final del primer certamen continental que coronó a Chile.

Así lo recordaron ambos este miércoles. El King participó de una de las transmisiones del Kun en ESPN. El exdelantero lo invitó a ver el partido entre Flamengo y Racing, por la semifinal de la Copa Libertadores. Ahí rememoraron sus primeros cruces.

“Che... hay que contar. Con Arturo nos encontramos y las primeras picas que tuvimos fueron en el Mundial Sub 20, no sé si te acuerdas”, dijo el exdelantero. De inmediato se encendió la memoria del Rey: “Sí, en el de Canadá. Así es”.

El goleador histórico del Manchester City relató el partido pasando por alto las polémicas. “Hizo un gol Fideo (Ángel di María), que después se desgarra”, comentó.

Pero el chileno, de inmediato, puso el énfasis en las controversias. “Nos expulsan a Gary (Medel) a los seis u ocho minutos del primer tiempo, pero estuvo bueno, estuvo lindo”, lanzó Vidal. En ese momento, Agüero optó por elogiar a la Roja: “La realidad es que ustedes tenían un equipazo, eran muy buenos jugadores, pero con uno menos el partido te cambia. Y, para, ¿después echaron a otro más?”.

“Sí, después terminamos como con ocho jugadores. Fue el alemán. Después me lo topaba en Alemania y me sacaba siempre una amarilla”, respondió Vidal. Este último comentario corresponde a Wolfgang Stark, el árbitro de la polémica semifinal, recordado por amonestar a siete chilenos. Si bien tuvo una trayectoria internacional extensa, el silbante en 2013 fue sancionado por el comité de árbitros de la UEFA a no dirigir en Champions debido a sus errores técnicos.

Agüero, al escuchar a Vidal, decidió bajarle el perfil al arbitraje con una broma sobre Stark. “Ya te tenía de hijo, ¿no?”, comentó. Entre risas, Vidal reconoció su mala relación con el juez. “Sí, me veía y me sacaba amarilla...”, lanzó el King.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20La RojaLa Roja Sub 20Chile Sub 20Argentina Sub 20ArgentinaSergio AgueroKun AgueroArturo Vidal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Firma estadounidense de camionetas eléctricas, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

Gremio minero nacido de Sonami endurece el tono y baraja acciones judiciales por ley de biodiversidad y áreas protegidas

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”
Chile

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

PDI y Fiscalía detienen a seis sujetos que se dedicaban a secuestros extorsivos: realizaron dos en menos de una semana

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”
Negocios

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Firma estadounidense de camionetas eléctricas, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Ariel López, histórico granate: “Lanús es el favorito ante la U; es un equipo al que todos respetan”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro
Mundo

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales