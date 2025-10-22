SUSCRÍBETE
El Deportivo

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil

El domingo, los albos cayeron ante Coquimbo Unido y siguieron comprometiendo lo poco que les queda por pelear: algún cupo en los torneos internacionales de 2026. Pocas horas después, el Rey apareció en Río de Janeiro.

Christian González 
Christian González
Arturo Vidal, en el partido entre Colo Colo y la UC. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El domingo, Colo Colo sufrió un nuevo revés. Coquimbo Unido dio un nuevo paso hacia el título y lo hizo a costa de los albos: en el Francisco Sánchez Rumoroso, se impuso por la cuenta mínima al equipo de Fernando Ortiz. Para los albos, el resultado es riesgoso: figuran en el octavo puesto. Es decir, están fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales, el único objetivo por el que les queda pelear en una temporada nefasta.

Paradójicamente, el técnico argentino le concedió al plantel dos días de descanso. Lo habitual es que después de jugar un domingo, los futbolistas recuperen fuerzas el primer día de la semana. En este caso, la explicación radica en que el martes el Monumental estará ocupado por la presentación de la banda estadounidense Imagine Dragons. El transandino descartó un sitio alternativo para las prácticas. El Cacique había utilizado las instalaciones del Sifup, en Pirque.

Igualmente, la medida despertó cuestionamientos. Aunque el próximo partido del Cacique es el lunes, frente a Limache, en el Estadio Nacional, los hinchas volcaron a las redes sociales su descontento por una concesión que consideran impropia de la campaña que los albos están cumpliendo en la actual temporada, en la que, además de la discreta participación a nivel local, quedaron eliminados tempranamente en la Copa Libertadores y ni siquiera alcanzaron un cupo en la Sudamericana.

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil

Arturo Vidal fue más lejos. Literalmente. El Rey viajó a Río de Janeiro, de lo que dio cuenta a través de sus redes sociales. Lo hizo junto a su pareja, Sonia Isaza. No pasó inadvertido. Un periodista del canal transandino Picado TV advirtió su presencia y le pidió un saludo. El profesional se resistió a burlarse por la fracaso de Chile en el afán de ir al Mundial, como le pedían desde el panel, bajo la sarcástica pregunta acerca de si se había comprado un televisor para verlo.

El equipo televisivo no fue el único sorprendido. En Blanco y Negro aseguran que nadie sabía el destino que le daría el mediocampista a los días de asueto. Incluso, se desligan de la concesión que Ortiz les otorgó a sus dirigidos. “Los descansos son facultad del cuerpo técnico”, establecen en la concesionaria.

Vidal con De Arrascaeta, en Río de Janeiro. (Foto: Instagram Arturo Vidal)

El volante, por cierto, no hizo esfuerzo alguno por ocultar el viaje. A través de su cuenta en Instagram exhibió su llegada y el reencuentro con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, uno de los amigos que le dejó su paso por Flamengo.

En Macul, junto con reconocer sorpresa, se asumen atados de manos. “Es muy complejo regular lo que hacen los jugadores en su tiempo libre”, explican, por más llamativo que resulte el desplazamiento a otro país. En el caso de Brasil, con cinco horas de vuelo de por medio. A Vidal, como al resto del plantel, lo esperan el miércoles en la primera práctica para preparar el partido ante los tomateros.

Una polémica fresca

Hace poco más de una semana, se anunció que Vidal asumía un nuevo compromiso: junto al streamer Shelao, serán los capitanes de Chile en el Mundial de la Kings League, que se disputará a comienzos de 2026, en Brasil.

Esa información también sorprendió a Blanco y Negro. Días después, Aníbal Mosa le rayó la cancha. “El foco de Arturo Vidal tiene que ser Colo Colo y si esto interfiere en pretemporada o entrenamientos tendrá que dejarlo de lado. No son compatibles”, estableció el timonel.

El Rey le respondió al timonel albo. “Ese proyecto me gusta mucho, es algo lindo, están varios jugadores importantes, leyendas. Está Lewandowski, del Barcelona, está el inglés que está en la Juventus, está James, que es el jugador más importante que tiene Colombia”, explicó, después de la caída frente a Coquimbo Unido.

Después, especificó el rol que tendrá y cómo lo ejercerá. “Mi participación va a ser desde acá, nunca mi intención es a ir allá. Si tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, iré a Brasil”, estableció.

Finalmente, asumió un compromiso concreto. “Capaz que lo tendré que hacer en vivo en mi momento libre, pero jamás voy a salir de acá, de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo. Colo Colo es lo más importante”, sentenció.

