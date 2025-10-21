Periodista argentino se encuentra con Arturo Vidal en Río de Janeiro: “¿Compró una tele grande? Mira el mundial por TV...”.

Arturo Vidal está en Brasil. Horas después de la caída de Colo Colo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera, el volante tomó un avión a Río de Janeiro. El próximo desafío del Cacique es el lunes, así que aprovechó la distancia para viajar. El equipo de Fernando Ortiz tiene dos días libres en el inicio de esta semana.

En Río, el King fue captado por la prensa transandina. El periodista Gonzalo Cardozo estaba haciendo un despacho desde un hotel, cuando se encontró con el mediocampista. “Un saludo para Argentina”, alcanza a decir Vidal, antes de irse del lugar.

Luego, el reportero explicó la situación. “No quiso hablar, pensó que era un saludo, y cuando vio que era una nota, se escapó, pero está bien. Pensé que era un doble, dije, bueno, un doble de Vidal, lo metemos igual. Y cuando vi que era Vidal, ahí llamé...”, señaló el profesional.

El resto del panel del programa de Picado TV aprovechó para bromear con la ausencia de la Roja en el Mundial y enviarle un mensaje a Vidal. “Dile si se compró una tele grande, que anda subiendo historias por Instagram, hinchando por Marruecos, si se compró una tele grande... Mira el Mundial por televisión, todo por la televisión lo mira Vidal”, lanzaron.

La respuesta de Cardozo buscó bajarle el perfil. “Imagínate que si se la pico acá de una que ya encima no quería hablar, puede terminar mal. Y la verdad, yo me la aguanto, pero se la debe aguantar él también”, comentó.