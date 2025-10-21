SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Después dicen que son hermanos; eso jamás”: histórico argentino estalla contra el público chileno en el Mundial Sub 20

El exdefensa Óscar Ruggeri se lanzó con todo contra los hinchas nacionales que no apoyaron a los transandinos en el certamen que ganó Marruecos.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
La alegría marroquí en medio de la desazón argentina tras su derrota en la final del Mundial Sub 20. Jonnathan Oyarzún/Photosport

Argentina aún no logra procesar la derrota en la final del Mundial Sub 20 a manos del sorprendente Marruecos. Los africanos se impusieron 2-0 y levantaron su primera corona planetaria, en un partido donde contaron con el multitudinario apoyo de los hinchas chilenos que les dedicaron a los monarcas.

La prensa transandina y algunos exfutbolistas explotaron contra los simpatizantes nacionales, con comentarios que rozan la xenofobia. Es el caso de Óscar Ruggeri, campeón del mundo en 1986 y conocido por sus comentarios destemplados y sus críticas a Chile. Esta vez la excepción y se refirió en muy duros términos a lo vivido en Santiago.

“Los chicos de la selección juvenil jugaron muy bien. Un saludo a todos”, comenzó diciendo durante una transmisión en ESPN. Luego, el exzaguero sacó la artillería pesada: “No hay que olvidarse de los chilenos, que nos dicen cosas a nosotros. En todos los partidos estuvieron en contra, pero mal. Nunca nos ayudaron, con equipos europeos o de otros lugares”.

El Cabezón no se quedó ahí y fue más allá todavía. “Después dicen que son hermanos; eso jamás”, lanzó antes del cierre del programa, obviando también las declaraciones de los jugadores argentinos a lo largo del torneo.

“Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo”, había dicho Gianluca Prestianni tras vencer a Colombia.

Este lunes, luego de las burlas de los chilenos y mientras el plantel argentino hacía la fila para embarcar, se dio a conocer un video difundido por la radio ADN en el que los jugadores decían “Chileno, te vamos a matar”, y posteriormente “Chileno, no vas al Mundial”.

El cariño africano

En contraparte, el técnico marroquí Mohamed Ouahabi se mostró muy emocionado por el cariño de la fanaticada. “El Dios, el pueblo y el rey, son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre estuvieron apoyándonos, desde los partidos en Rancagua, ciudad que vio a un equipo de calidad. Muchas gracias, me ha gustado mucho esta ciudad”, expresó tras coronarse.

No se detuvo ahí, pues continuó con palabras de buena crianza e hizo una promesa en caso de que la Roja pise su país en el futuro. “Hoy estaban con nosotros, desde el primer día nos apoyaron. Los marroquíes estamos muy contentos con los chilenos, deseamos que se clasifiquen a la Copa del Mundo 2030. Cuando jueguen en nuestro país, van a tener un estadio lleno de marroquíes con ellos”, anunció.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20ArgentinaChileÓscar Ruggeri

