“¿Y ahora con qué canción se fueron?”: las burlas contra Argentina tras caer en la final del Mundial Sub 20

Este domingo se llevó a cabo la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 con Marruecos y Argentina como protagonistas. Con un sólido primer tiempo, la selección africana consiguió imponerse por 2-0 a la Albiceleste y alcanzó algo inédito para el país en una competencia FIFA.

Yassir Zabiri, el único delantero de los Leones del Atlas, hizo un golazo. En los 12′, ejecuta el tiro libre y saca un fuerte remate al palo del arquero para clavar el 1-0. Luego, en los 28′, el delantero hizo el 2-0 tras una lucida acción personal de Maamma, finalizada en un centro al segundo palo.

El triunfo marroquí también significó la aparición de las burlas contra Argentina, en especial por la forma en la que habían celebrado sus victorias contra México en los cuartos de final y Colombia en las semifinales.

Tras imponerse al conjunto azteca, los seleccionados transandinos se retiraron al bus utilizando un parlante en el que sonaba a todo ritmo la canción principal del Chavo del 8, popular serie de México.

Las bromas transandinas, por cierto, no cayeron nada de bien en la vereda azteca. El entrenador Eduardo Arce, criticó fuertemente el comportamiento de los sudamericanos: “Es parte del fútbol. Tiene que quedar ahí, pero te revoluciona. Sabemos que ellos son buenos en esto”.

Luego, contra los tricolores, el plantel argentino cantó y bailó a todo volumen ‘El ritmo que nos une’, canción característica de los cafeteros, lanzada para la Copa América 2024. “Mami, prende la radio y enciende la tele, no me molesten que hoy juega la sele”, señala la letra de los artistas Ryan Castro y SOG.

Dos situaciones que sirvieron a los hinchas para desatar las burlas en contra de la Albiceleste.

🎶 Se te borró la sonrisa… 🎶 pic.twitter.com/CaOECOG4wK — AS México (@ASMexico) October 20, 2025

Con México pusieron la canción del Chavo del 8. Con Colombia la de El Ritmo Que Nos Une. Y hoy, así terminaron… 🇦🇷❌ pic.twitter.com/EcfxubDSiE — AS México (@ASMexico) October 20, 2025

Y ahora con que canción se fueron? 🤔 pic.twitter.com/xS731kPVfU — Rigolokillo🐐🇫🇷 🇲🇽 (@Rigolokillo6272) October 20, 2025

La música en el parlante argentino hoy #MundialSub20 pic.twitter.com/wPh50dERSq — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 20, 2025

Claro que hubo más. Otros fanáticos del fútbol decidieron realizar algunos paralelismos con lo sucedido en la final de la Copa América 2015 en la que la Roja se impuso justamente a Argentina.

10 años después Argentina pierde de nuevo una final en Chile #MundialSub20Chile2025 pic.twitter.com/TB14Z4rPuJ — 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 🇲🇦 (@gbenja1925) October 20, 2025

Los chilenos viendo cómo una selección con camiseta roja le ganó a Argentina (es Marruecos) pic.twitter.com/lbvAzIHPLB — 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) October 20, 2025

No podés celebrar los goles de una selección que no es la tuya.



Yo celebrando los dos goles de Marruecos pic.twitter.com/lrDsTcE86C — Edwar 🔰 (@Edwarlopez07) October 19, 2025

La desazón de Argentina

Tras la caída de la Albiceleste, el técnico de la selección, Diego Placente, enfrentó a los medios para referirse a la derrota.

“Se nos complicó al principio, por los nervios de la final. Un error al principio nos costó el gol, y ellos son un equipo que, si van en ventaja, después se ponen bien atrás. Nos esperaron bien atrás, por ahí no tenían la posesión, pero es un equipo que es ágil para salir y contragolpear. Nos costó al final del partido porque ya íbamos 2-0 abajo", dijo a la transmisión oficial.

El estratega aseguró que, pese a quedarse a las puertas de la gloria, no puede reprocharle nada a sus dirigidos. "No les voy a decir nada a los chicos, solo apoyarlos. Obviamente estamos tristes, así que lo que les digas, no lo van a escuchar. De igual manera, estamos contentos porque sabemos lo que hicimos y lo que fue el torneo para ellos. Solo queda felicitarlos. A veces se gana y se pierde“, sentenció.