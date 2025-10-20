“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

Lionel Messi estaba pendiente de la suerte de la selección argentina en el Mundial Sub 20, como buena parte de sus compatriotas. Y, como muchos de los transandinos, terminó triste por la caída del equipo de Diego Placente en la caída ante Marruecos.

Sin embargo, el astro de la Albiceleste y el Inter Miami optó por reflejar el liderazgo que detenta en su combinado nacional y salió abiertamente a respaldar a la escuadra juvenil argentina, golpeada por el revés frente a los africanos.

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a la Sub 20 de Argentina

Messi utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje que persigue disminuir la desazón de los jóvenes valores transandinos.

“Cabeza en alto, muchachos”, plantea, en primer término, a modo de levantarles el ánimo a los integrantes del combinado transandino, a través de una historia en su cuenta en Instagram.

“Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo los que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendiendo la celeste y blanca con el corazón”, añade, con la camiseta albiceleste que llevó a lo más alto en el Mundial de Qatar de 2022 como telón de fondo.

El posteo de Messi.

Pendiente de la campaña

El rosarino había estado pendiente de la campaña. De hecho, había celebrado en la misma plataforma la victoria sobre Colombia, que permitió el paso a la final del torneo. "¡¡VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos”, expresó. También felicitó a Mateo Silvetti, compañero suyo en el Inter Miami, quien anotó el gol que dio el pasaje a la definición.