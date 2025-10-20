SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El astro de la Albiceleste adulta y el Inter Miami salió a respaldar a la escuadra de Diego Placente después de la caída ante Marruecos.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Lionel Messi, en un partido de Argentina. Leonardo Fernandez Viloria

Lionel Messi estaba pendiente de la suerte de la selección argentina en el Mundial Sub 20, como buena parte de sus compatriotas. Y, como muchos de los transandinos, terminó triste por la caída del equipo de Diego Placente en la caída ante Marruecos.

Sin embargo, el astro de la Albiceleste y el Inter Miami optó por reflejar el liderazgo que detenta en su combinado nacional y salió abiertamente a respaldar a la escuadra juvenil argentina, golpeada por el revés frente a los africanos.

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a la Sub 20 de Argentina

Messi utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje que persigue disminuir la desazón de los jóvenes valores transandinos.

“Cabeza en alto, muchachos”, plantea, en primer término, a modo de levantarles el ánimo a los integrantes del combinado transandino, a través de una historia en su cuenta en Instagram.

“Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo los que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendiendo la celeste y blanca con el corazón”, añade, con la camiseta albiceleste que llevó a lo más alto en el Mundial de Qatar de 2022 como telón de fondo.

El posteo de Messi.

Pendiente de la campaña

El rosarino había estado pendiente de la campaña. De hecho, había celebrado en la misma plataforma la victoria sobre Colombia, que permitió el paso a la final del torneo. "¡¡VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos, expresó. También felicitó a Mateo Silvetti, compañero suyo en el Inter Miami, quien anotó el gol que dio el pasaje a la definición.

Más sobre:MessiLionel MessiArgentinaMundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Radiografía a los problemas de la Bolivia que recibirá el nuevo presidente

Rodrigo Paz, el exalcalde de Tarija que sorprendió y ahora será el Presidente de Bolivia

Trump suspende toda la ayuda de EE.UU. a Colombia tras acusar a Petro de ser un “líder del narcotráfico”

Matthei felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y plantea cooperación en migración, comercio y crimen organizado

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo
Chile

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Matthei felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y plantea cooperación en migración, comercio y crimen organizado

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos
El Deportivo

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La desazón de Argentina tras dejar escapar el título del Mundial Sub 20: “Fueron los nervios de la final; estamos tristes”

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

Radiografía a los problemas de la Bolivia que recibirá el nuevo presidente

Rodrigo Paz, el exalcalde de Tarija que sorprendió y ahora será el Presidente de Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca