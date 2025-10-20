La desazón de Argentina tras dejar escapar el título del Mundial Sub 20: “Fueron los nervios de la final; estamos tristes”

Se terminó el sueño de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile. La Albiceleste, que llegaba hasta la gran final de manera invicta y con apenas dos goles en contra, recibió un duro golpe de realidad tras caer por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional.

Los transandinos dilapidaron la opción de conquistar su séptima corona en el certamen planetario juvenil, a manos de un conjunto africano que representaba todo lo contrario: esta victoria en territorio nacional se convirtió en su primera Copa del Mundo en la categoría.

El mazazo frente a los Leones del Atlas fue algo que nadie imaginaba en la interna argentina. De hecho, al término del compromiso los jugadores del país vecino se desplomaron sobre la cancha del reducto de Ñuñoa exhibiendo una evidente tristeza. Muchos de ellos, incrédulos por la caída ante un rival con menos credenciales.

Sin embargo, pese a las lágrimas de sus pupilos, el entrenador Diego Placente dejó a un lado la desazón y fue el encargado de aterrizar la derrota. “Se nos complicó al principio, por los nervios de la final. Un error al principio nos costó el gol, y ellos son un equipo que, si van en ventaja, después se ponen bien atrás. Nos esperaron bien atrás, por ahí no tenían la posesión, pero es un equipo que es ágil para salir y contragolpear. Nos costó al final del partido porque ya íbamos 2-0 abajo”, dijo a la transmisión oficial.

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina, comentó la derrota en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El estratega aseguró que, pese a quedarse a las puertas de la gloria, no puede reprocharle nada a sus dirigidos. “No les voy a decir nada a los chicos, solo apoyarlos. Obviamente estamos tristes, así que lo que les digas, no lo van a escuchar. De igual manera, estamos contentos porque sabemos lo que hicimos y lo que fue el torneo para ellos. Solo queda felicitarlos. A veces se gana y se pierde”, sentenció.