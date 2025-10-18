SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Por qué el DT de Argentina en el Mundial Sub 20 estuvo en la cárcel? Los difíciles días de Diego Placente en Alemania

El estratega de la Albiceleste, que disputará el título de la Copa del Mundo juvenil ante Marruecos, vivió una época compleja que recordó en la previa de la gran final de este domingo, en el Estadio Nacional.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Diego Placente sonríe por estos días en Chile. Sus dirigidos ya están instalados en la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, instancia en la que se medirán ante Marruecos en el Estadio Nacional. Por este motivo, los medios transandinos publicaron diversas entrevistas con el exlateral izquierdo, en donde cuenta cómo están manejando este proceso que los tienen cerca de alcanzar una nueva estrella a nivel juvenil.

Asimismo, las redes sociales del medio TyC Sports recordaron por estos días una entrevista en la que el DT y exjugador de equipos como River Plate, Bayer Leverkusen y Celta de Vigo, habla sobre un episodio complejo de su vida: cuando estuvo en la cárcel en Alemania.

“Fue por un tema de impuestos de una transferencia, hasta que pude demostrar que no tenían razón y me vine para Argentina”, comenzó diciendo.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Incluso, hasta dio detalles de las prendas que tuvo que usar durante su estadía en prisión: “Te ponen el overol, era de color naranjo y creo que gris. Fueron 28 o 29 días más o menos”, recordó.

Cuándo y por qué estuvo detenido Diego Placente

El zurdo fue detenido a finales de 2013 cuando se dirigía a Fráncfort. Luego lo trasladaron a una prisión en Colonia. La Fiscalía de ese país comunicó que sobre el argentino pesaba una orden de detención por una presunta deuda con el fisco pendiente desde su periodo en el Bayer Leverkusen, club en el que jugó cinco años, desde 2000 a 2005. Se le acusaba de no declarar 2.700.000 dólares que recibió por el pase de River al Bayer.

A las semanas de prisión, los abogados del exjugador que en ese momento tenía 36 años comprobaron que no hubo una evasión deliberada, por lo que tuvo que pagar una multa de 90.000 euros para recuperar su libertad.

“Sufrí mucho al principio. Fue un período difícil sin mi mujer y mis tres hijos. Tampoco sabía cuánto tiempo pasaría en la cárcel”, señaló hace unos años Placente al periódico Bild.

No obstante, no todo fue negativo un su paso por prisión: “Todos los empleados de la cárcel y los prisioneros me trataron bien. Tenía una celda para mí solo con inodoro y lavabo. Hasta jugué un partido de fútbol”, recordó en esa ocasión.

