Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

La derrota por penales con Deportivo Cali esfumó la ilusión de Colo Colo en alcanzar la final de la Copa Libertadores Femenina. Ayer, en la llave de semifinales, chilenas y colombianas empataron sin goles, llevando la serie a la definición desde los 12 pasos. En esa instancia, el Cacique fue menos certero que las Azucareras. Mary Valencia, la goleadora, falló su lanzamiento.

Como un premio de consuelo, al equipo que dirige Tatiele Silveira le queda la opción de finalizar en la tercera posición. Las albas tendrán que jugar ante el Ferroviária de Brasil, que cayó en la otra semifinal a manos del Corinthians.

Ambos encuentros se disputarán este sábado 18, sin embargo la Conmebol informó de un importante cambio: los horarios. Originalmente, el partido por el tercer puesto estaba programado para las 16.00 horas. Sin embargo, la Dirección de Competiciones y Operaciones comunicó la medida de adelantar el partido para las 11.00 horas, en el Estadio Florencio Sola, donde hace de local Banfield en el fútbol transandino.

La final, originalmente programada para las 20.00, también fue modificada. El choque entre Corinthians y Deportivo Cali se jugará desde las 16.30 horas, en la misma cancha antes mencionada.

“La decisión se adoptó con el objetivo de optimizar la experiencia de los aficionados y la transmisión televisiva del encuentro, garantizando un marco ideal para la definición del torneo más importante del fútbol femenino sudamericano”, mencionó la Conmebol, explicando esta decisión.