El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores Femenina

Fin al sueño continental de Colo Colo. Mediante los penales, el cuadro popular tropezó ante Deportivo Cali en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, luego de un empate a cero. Frustración para las albas, que han sacado la cara por la institución en el año del centenario. El anhelo de “la segunda” se esfumó.

Con la increíble racha de 36 partidos consecutivos ganados, llegó el Cacique a su llave de semifinales. El obstáculo era un poco más elevado respecto a lo que era Libertad de Paraguay. Las Azucareras, bicampeonas del fútbol colombiano, habían sacado de carrera a Sao Paulo. La entrenadora Tatiele Silveira hizo un cambio táctico, alineando una línea de cuatro en el fondo (entró Rosario Balmaceda, por la izquierda) y con una mediocampista más (’Paloma’ López). Arriba, permanecía la inspirada Mary Valencia.

En efecto, fue un encuentro más complicado y disputado para las albas. En el marco de una brega exigente, las nacionales tuvieron el control del balón durante el primer tiempo, sin embargo carecían de profundidad para generar peligro real en el área caleña. El Verde no era un cuadro conservador como lo fue Libertad. Presionaban más en campo rival, lo que hacía más incómodo el duelo a las colocolinas.

Cayendo en las faltas reiteradas, el Cacique le daba oportunidades de balón detenido a las colombianas. Para su fortuna, no las aprovecharon. Esa incomodidad de las chilenas en la cancha se traducía, por ejemplo, en la molestia con el arbitraje y que en cada acción dividida el cobro era para el Cali. Javiera Grez fue amonestada por reclamos y ese factor la terminó de sacar del partido. Quedó condicionada.

En los 31′, una jugada personal de Yenny Acuña finaliza con un remate desviado, en una de las escasas aproximaciones de Colo Colo durante la primera mitad. Los esfuerzos de la 7 no alcanzaban para dotar a su escuadra de mayor peso ofensivo.

El hecho de que Ryann Torrero haya sido de los puntos altos de las albas indica la complejidad del encuentro. La portera seleccionada nacional era el sostén del Cacique ante los embates del Deportivo Cali, sobre todo en la segunda fracción. En los 52′, la arquera ganó un mano a mano. Luego, en los 55′, casi se produce la apertura de las colombianas, luego de un rebote de Torrero.

Había una superioridad evidente de Las Azucareras, también con la ayuda de ciertas grietas defensivas que desnudó Colo Colo. A las pupilas de Silveira les duraba poco la pelota. Los ingresos de Isidora Olave y Anaís Álvarez daban muestra de la necesidad de refrescar al equipo, de mitad hacia arriba. Mientras, Mary Valencia debía ir a la refriega con las defensoras y no contaba con balones con ventaja para definir.

Considerando el trámite, no era mal negocio llegar a los penales. Eso también lo entendió la DT brasileña, tanto así que hizo cambio de arquera pensando en la tanda. A lo Van Gaal. En el epílogo del tiempo regular, Bernardita Hernández reemplazó a Ryann Torrero.

La movida no fue efectiva, porque Colo Colo terminaría cayendo. Desde los 12 pasos, Deportivo Cali fue más efectivo y anotó todos sus lanzamientos. Hernández no contuvo ninguno. En el lado de las chilenas, acertaron Aedo, Acuña, Urrutia y Bogarín. Mary Valencia, la artillera del equipo, mandó el balón a las nubes. Fue 5-4 para las caleñas.

De esta manera, las colombianas enfrentarán en la final a un rival brasileño: Corinthians o Ferroviária. El duelo por la corona se jugará este sábado, a las 20.00 horas de Chile. Mientras que las albas jugarán por el tercer puesto, ese mismo día, a las 16.00 horas.