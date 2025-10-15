Graves lesiones: Colo Colo sufre las bajas de Francisco Marchant y Nicolás Suárez y se complica con los minutos Sub 21

Pareciera que los días de tranquilidad en Colo Colo no están permitidos. Los albos recibieron pésimas noticias durante esta jornada: Francisco Marchant y Nicolás Suárez padecen de problemas físicos y complican a los albos en una materia clave: el minutaje Sub 21.

El delantero mundialista Sub 20 sufrió un esguince medial en la rodilla derecha al regreso de los entrenamientos tras su paso por la Selección, lo que implica una recuperación de entre cuatro y seis semanas. Es decir, arriesga en buena medida perderse lo que queda de la Liga de Primera, donde el Cacique se juega su paso a las copas internacionales. El puntero había sido una de las buenas revelaciones del club durante la temporada, por lo que su baja obligada pone le genera un gran problema al DT Fernando Ortiz para encontrar un reemplazo.

En tanto, el defensor paga las consecuencias de la luxación en el hombro izquierdo que sufrió durante el Mundial Sub 20. “Evaluado, se diagnostica inestabilidad de dicha articulación. Será sometido a cirugía para resolución del caso”, explicó el club de Macul mediante un comunicado.

Pocas opciones

Las ausencias profundizan un problema para los albos. A lo largo de la temporada, han sido pocos los juveniles que han tenido opciones en el primer equipo. En un comienzo fue Leandro Hernández, que es la opción más concreta para ocupar esa plaza, pero luego la aparición de Marchant fue relegándolo.

La norma indica que al término del torneo, los clubes deben cumplir con 1.890 minutos para jugadores Sub 21, y actualmente los albos llevan 1.439. Quedan siete partidos y 451 minutos para completar esta exigencia.

Esto obliga a que el cuadro popular tenga en sus partidos a un Sub 21 durante 64 minutos en promedio, pero con la salvedad de que está cubriendo parte de esta deuda con jugadores convocados a las Sub 17, lo que le permite sumar automáticamente 63′ mientras se dispute el Mundial en noviembre.

Duelo clave

Colo Colo enfrentará este domingo, a las 12.30, al puntero Coquimbo Unido como visita en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los albos buscarán sumar de a tres para ingresar a la zona de copas internacionales. Actualmente se ubican en el octavo puesto, con 34 unidades, a cuatro de los puestos continentales.

El Cacique viene de golear por 4-0 a Deportes Iquique en el debut de Fernando Ortiz por la Liga de Primera. Antes, se había estrenado en la Supercopa, cosechando una goleada 0-3 ante Universidad de Chile, y la semana pasada los albos cayeron 1-2 ante Puerto Montt, en un amistoso.

A favor de los albos, cuenta el antecedente de ser el único equipo que ha podido derrotar a los “piratas” en el torneo nacional.