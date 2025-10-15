En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportivo Cali por un cupo en la final de la Copa Libertadores femenina
Chilenas y colombianas se miden por las semifinales de la competencia continental. Sigue aquí los detalles del partido.
Minuto a Minuto
Colo Colo 0-0 Deportivo Cali
37′. Gran contra de Cali. Aponzá se enfrenta sola a Torrero y la portera alba estuvo notable para mantener su arco en cero.
33′. Tarjeta Amarilla. Martins es amonestada en Colo Colo por falta en el centro del campo.
32′. Remate para Colo Colo. Acuña prueba desde lejos, pero desvía.
30′. Se enreda Colo Colo en reclamos. La jueza Calderas ha tenido varios errores y eso hace perder la concentración a las albas.
25′. Tarjeta Amarilla. Grez es amonestada por reclamos en Colo Colo.
24′. Prueba Valencia. La goleadora de Colo Colo le pega desde lejos. Desviado.
20′. Tiro Libre. Medina ejecuta la falta para Cali, pero la barrera impide que llegue al arco.
15′. Prueban las albas. López intenta desde media distancia. Elevado.
13′. Valencia, Valencia, Valencia... La delantera alba engancha y cuando iba a disparar, la portera Agudelo se la saca de los pies.
9′ Primera de Cali. Un centro al área, pero la portero Torrero se queda con el balón.
6′. Primera aproximación de Colo Colo. Aedo busca a Valencia, pero no logran conectarse.
3′. Colo Colo salió a presionar arriba y las colombianas aún no se acomodan en la cancha.
Comenzó el partido. Colo Colo ya busca su lugar en la final de la Copa Libertadores Femenina.
Las 11 representantes del Cacique.
La formación de Deportivo Cali.
Cali liberó las tensiones con un karaoke.
Así llegaron las Albas al estadio Florencio Sola.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo de Colo Colo y Deportivo Cali por la semifinal de la Copa Libertadores Femenina.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
