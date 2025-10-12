SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

En un ajustado duelo en Buenos Aires, las albas vencieron por 1-0 a Libertad de Paraguay, gracias a la anotación de la colombiana nacionalizada chilena. La delantera es la figura del equipo en el certamen, con cinco goles. El próximo miércoles, las dirigidas por Tatiele Silveira se jugarán el pase a la final.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Colo Colo clasificó a semifinales. Foto: @LibertadoresFEM

El sueño continental de Colo Colo sigue latente. Las albas avanzaron a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 que se desarrolla en Argentina. En el estadio Florencio Sola, la cancha de Banfield, el cuadro nacional superó por la cuenta mínima a Libertad de Paraguay.

Las expectativas del equipo encabezado por la brasileña Tatiele Silveira fueron subiendo a medida que pasaban los partidos. El Cacique ganó su grupo con puntaje ideal (nueve puntos) y cero goles en contra. Eso daba pie para alimentar la ilusión de “la segunda”. Colo Colo ganó la Libertadores Femenina en 2012, mientras que en otras tres ocasiones fue subcampeón (2011, 2015 y 2017).

Las paraguayas, por su parte, avanzaron como segundas de la zona D gracias a tres empates (en este grupo quedó fuera la U). Con estos antecedentes, las representantes chilenas llegaban con el favoritismo de su lado. Más aún, con el estado de gracia de Mary Valencia, la goleadora del equipo.

A las colocolinas les costó abrir el cerco de las guaraníes. Las pupilas de Silveira tomaron la iniciativa desde el arranque del juego, ante un rival que se dedicaba a esperar y a hacer lento el trámite. El asunto era que faltaba definición en las cercanías del área. Entre los 11′ y los 14′, Javiera Grez sacó un par de remates desviados.

El control del balón le pertenecía a Colo Colo, sin embargo no lograba convertir aquello en un peligro real para la portería de Libertad. Tampoco aprovechaban los balones detenidos, considerando el buen pie de sus mediocampistas. Tanto Valencia como María José Urrutia no recibían pelotas con ventaja. Antes del entretiempo, Libertad tuvo un atisbo de acertamiento gracias a una mala salida de Ryann Torrero en un tiro libre, pero no pasó a mayores.

Colo Colo necesitaba paciencia y precisión para encontrar la llave de un partido de libreto establecido. En el complemento, las paraguayas mantenían su estrategia de replegarse y jugar de contragolpe, ralentizando el partido. Su negocio era estirar el encuentro y, quizás, apostar a los penales (en caso de empate).

La ventaja para las albas es tener a una jugadora inspirada como Mary Valencia. La colombiana nacionalizada chilena está en estado de gracia y lo volvió a demostrar en la cancha de Banfield. En los 60′, la seleccionada nacional abrió el marcador con un cabezazo, apareciendo libre por el segundo palo, conectando un envío de Michelle Olivares Acevedo. Quinto gol de Valencia en el torneo.

Libertad estaba obligado a salir del encierro y disputarle el partido Colo Colo. Solo la necesidad y el tiempo en contra hizo que se adelantaran en el campo. El Cacique tenía la opción de sellar el juego, bloqueando los embates rivales (defendiendo con tres) y saliendo en velocidad. Sin embargo, no acertó. Lo mejor de las paraguayas se vio en la parte final, pero no fue suficiente para cambiar el destino del cotejo.

Por lo tanto, Colo Colo vuelve a unas semifinales de la Copa Libertadores Femenina después de siete años. Este miércoles, a las 16.00 horas de Chile, enfrentará por el pase a la final al ganador del choque entre Deportivo Cali y Sao Paulo.

Lee también:

Más sobre:FútbolCopa Libertadores FemeninaColo ColoLibertadFútbol femeninoColo Colo vs LibertadMary Valencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena
Chile

Dejan en prisión preventiva a hombre por el femicidio de su cónyuge en Cartagena

Detienen a tres sujetos tras robo a una casa en Vitacura: fueron capturados en Las Condes tras persecución policial

Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”
Negocios

Transelec al Coordinador Eléctrico por apagón del 25F: hallazgos del auditor “no corresponden a incumplimientos”

China culpa a EEUU por el aumento de las tensiones comerciales

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé
Tendencias

Geólogos descubren volcán de lodo submarino cerca de las costas de Chiloé

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

Festejo africano en Rancagua: Marruecos deja en el camino a Estados Unidos y se mete en semifinales del Mundial Sub 20

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas
Mundo

Irán declina asistir a cumbre en Egipto en medio del inminente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas

Avión se estrella contra estacionamiento de camiones en Texas

Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen