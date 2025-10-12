La cabeza de Mary Valencia instala a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

El sueño continental de Colo Colo sigue latente. Las albas avanzaron a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 que se desarrolla en Argentina. En el estadio Florencio Sola, la cancha de Banfield, el cuadro nacional superó por la cuenta mínima a Libertad de Paraguay.

Las expectativas del equipo encabezado por la brasileña Tatiele Silveira fueron subiendo a medida que pasaban los partidos. El Cacique ganó su grupo con puntaje ideal (nueve puntos) y cero goles en contra. Eso daba pie para alimentar la ilusión de “la segunda”. Colo Colo ganó la Libertadores Femenina en 2012, mientras que en otras tres ocasiones fue subcampeón (2011, 2015 y 2017).

Las paraguayas, por su parte, avanzaron como segundas de la zona D gracias a tres empates (en este grupo quedó fuera la U). Con estos antecedentes, las representantes chilenas llegaban con el favoritismo de su lado. Más aún, con el estado de gracia de Mary Valencia, la goleadora del equipo.

A las colocolinas les costó abrir el cerco de las guaraníes. Las pupilas de Silveira tomaron la iniciativa desde el arranque del juego, ante un rival que se dedicaba a esperar y a hacer lento el trámite. El asunto era que faltaba definición en las cercanías del área. Entre los 11′ y los 14′, Javiera Grez sacó un par de remates desviados.

El control del balón le pertenecía a Colo Colo, sin embargo no lograba convertir aquello en un peligro real para la portería de Libertad. Tampoco aprovechaban los balones detenidos, considerando el buen pie de sus mediocampistas. Tanto Valencia como María José Urrutia no recibían pelotas con ventaja. Antes del entretiempo, Libertad tuvo un atisbo de acertamiento gracias a una mala salida de Ryann Torrero en un tiro libre, pero no pasó a mayores.

Colo Colo necesitaba paciencia y precisión para encontrar la llave de un partido de libreto establecido. En el complemento, las paraguayas mantenían su estrategia de replegarse y jugar de contragolpe, ralentizando el partido. Su negocio era estirar el encuentro y, quizás, apostar a los penales (en caso de empate).

La ventaja para las albas es tener a una jugadora inspirada como Mary Valencia. La colombiana nacionalizada chilena está en estado de gracia y lo volvió a demostrar en la cancha de Banfield. En los 60′, la seleccionada nacional abrió el marcador con un cabezazo, apareciendo libre por el segundo palo, conectando un envío de Michelle Olivares Acevedo. Quinto gol de Valencia en el torneo.

Libertad estaba obligado a salir del encierro y disputarle el partido Colo Colo. Solo la necesidad y el tiempo en contra hizo que se adelantaran en el campo. El Cacique tenía la opción de sellar el juego, bloqueando los embates rivales (defendiendo con tres) y saliendo en velocidad. Sin embargo, no acertó. Lo mejor de las paraguayas se vio en la parte final, pero no fue suficiente para cambiar el destino del cotejo.

Por lo tanto, Colo Colo vuelve a unas semifinales de la Copa Libertadores Femenina después de siete años. Este miércoles, a las 16.00 horas de Chile, enfrentará por el pase a la final al ganador del choque entre Deportivo Cali y Sao Paulo.