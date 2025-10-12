En vivo: Colo Colo enfrenta a Libertad en la Copa Libertadores femenina
Las Albas se miden contra la escuadra paraguaya por el paso a las semifinales de la competencia.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Libertad
Estas son las formaciones:
Ambos elencos salen en busca del paso a las semifinales de la competencia.
Esta vez les llevamos el partido entre Colo Colo y Libertad por la Copa Libertadores femenina.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
