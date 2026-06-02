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    Personal de Radiopatrullas de Carabineros incauta pistolas, munición y detiene a dos personas

    Procedimientos se desarrollaron en las comunas de Conchalí y Estación Central.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Personal de la Prefectura de Radiopatrullas de la Zona Metropolitana de Carabineros concretó la incautación de dos armas de fuego y municiones en procedimientos desarrollados durante las últimas 24 horas en las comunas de Conchalí y Estación Central.

    Los operativos se desarrollaron en el marco de patrullajes preventivos.

    La capitán Carolina Rosales de la Prefectura Radiopatrullas destacó que los uniformados “mientras realizaban intervenciones en diferentes comunas de la Región Metropolitana, lograron la detención de dos sujetos”.

    “Los antecedentes fueron puestos en conocimiento al Ministerio Público, quien determinó que los detenidos pasen al primer control de detención”, precisó.

    La capitán Rosales resaltó que “ambos procedimientos se suman al trabajo permanente que desarrolla Carabineros de la Zona Metropolitana para reforzar la seguridad de los barrios, reducir la presencia de armas ilegales y contribuir a la prevención de delitos que generan mayor preocupación entre la ciudadanía”.

    El primero de los procedimientos se registró durante la noche en la comuna de Conchalí, cuando efectivos de la 42° Comisaría Radiopatrullas fiscalizaron a un grupo de personas en el sector de Mar del Plata con Mar de los Sargazos.

    En ese contexto, una mujer adulta se opuso al control y, tras ser detenida, los funcionarios detectaron entre sus vestimentas una pistola junto a un cargador con ocho municiones calibre 9 milímetros.

    La mujer, de 36 años y con antecedentes, fue trasladada a una unidad policial para continuar con las diligencias correspondientes.

    Horas antes, en Estación Central, personal de la 30ª Comisaría Radiopatrullas logró la detención de un hombre de 22 años luego de advertir una maniobra sospechosa durante un patrullaje preventivo.

    Al percatarse de la presencia policial, el ocupante de un vehículo arrojó un objeto hacia unos arbustos.

    Tras la revisión del lugar, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros con munición, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y marihuana.

    El conductor fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

    Más sobre:PolicialCarabinerosSeguridadDelincuencia

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