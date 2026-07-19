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    Autorizan reapertura temporal de rutas a centros de montaña en la RM: habrá horario de bajada y subida controlada

    La Delegación Presidencial Metropolitana habilitó una ventana extraordinaria este domingo para las rutas G-21 y G-249, en Lo Barnechea. El tránsito será de bajada entre 11.00 y 13.30 horas y de subida entre 13.30 y 17.00 horas, pero el ascenso estará restringido a residentes y trabajadores en vehículos livianos con tracción 4x4.

    Por 
    Felipe Rivera
    Autorizan reapertura temporal de rutas a centros de montaña en la RM: habrá horario de bajada y subida controlada DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Delegación Presidencial Regional Metropolitana autorizó una reapertura temporal y controlada de las rutas G-21 y G-249, vías de acceso hacia Farellones y los centros invernales y de montaña de Lo Barnechea, en medio de las restricciones preventivas decretadas por el sistema frontal en la zona cordillerana.

    La medida regirá este domingo 19 de julio y contempla dos ventanas diferenciadas: una de descenso, entre las 11.00 y 13.30 horas, y otra de ascenso, entre las 13.30 y 17.00 horas.

    Después de ese horario, desde las 17.00 horas, se restablecerá el cierre preventivo total de ambas rutas, debido a la evolución de las condiciones meteorológicas pronosticadas para la cordillera de la Región Metropolitana.

    La resolución también mantiene el cierre preventivo de la ruta G-251, por condiciones de nieve acumulada, seguridad y transitabilidad.

    Ascenso solo para residentes y trabajadores

    La reapertura de subida tendrá restricciones específicas. Según la resolución, entre las 13.30 y 17.00 horas se autorizará únicamente el tránsito de vehículos livianos con tracción en las cuatro ruedas.

    Además, esos vehículos deberán transportar a residentes del sector o a trabajadoras y trabajadores de centros invernales, centros de montaña, establecimientos comerciales y otros recintos emplazados en el lugar.

    El desplazamiento, precisa el documento, deberá tener como finalidad pernoctar en el sector y desarrollar las labores propias de su actividad mientras se mantengan las condiciones meteorológicas que originaron la medida.

    En paralelo, para la ventana de bajada, la autoridad instruyó la coordinación de un descenso seguro y ordenado por las rutas G-21 y G-249, con el objetivo de facilitar la salida de personas que permanecen en los centros invernales y de montaña del sector de Farellones.

    Autorizan reapertura temporal de rutas a centros de montaña en la RM: habrá horario de bajada y subida controlada DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La decisión se adoptó luego de que los organismos técnicos informaran una disminución temporal en la intensidad del sistema frontal durante la jornada de este domingo, lo que permitió habilitar una ventana de transitabilidad.

    Sin embargo, la resolución advierte que para este lunes 20 de julio se proyecta el inicio de un nuevo evento de nevadas desde las 17.00 horas, acompañado de vientos normales para la zona cordillerana.

    Por esa razón, la Delegación dispuso que las rutas G-21 y G-249 vuelvan a cerrar completamente desde las 17.00 horas de este domingo, con el objetivo de evitar la exposición de personas a condiciones de riesgo.

    El cierre preventivo de la ruta G-21 se materializará desde la curva número uno, sin perjuicio de otros puntos de control que determine Carabineros, como el sector Lo Hermita, previa coordinación con la Delegación, la Municipalidad de Lo Barnechea, Vialidad, Senapred y otros organismos competentes.

    La resolución también señala que se mantiene la obligación de portar cadenas para los vehículos que transiten por la ruta G-21 en los casos establecidos por la normativa vigente.

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