Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

Imagen de este sábado. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islón, que cortó la ruta, dejando aislada a localidades del sector.

Este domingo, en el marco del sistema frontal que afecta al norte chico, la zona central y sur del país, se mantienen activos los monitoreos de emergencia y ha obligado a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en zonas expuestas a riesgos.

El SAE es la herramienta que permite enviar mensajes masivos a teléfonos celulares ubicados en un área determinada, con instrucciones directas para la población ante situaciones de peligro.

En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.

Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia dispuestos en las distintas zonas.

Revisa las evacuaciones solicitadas por Senapred este domingo:

A continuación las alertas SAE de evacuación emitidas por Senapred durante la emergencia. Este apartado se actualizará en la medida que la autoridad active nuevos mensajes de evacuación.

Alerta en Copiapó

01:10 horas.- Senapred solicitó evitar acercarse a la ribera del río Copiapó, en la comuna del mismo nombre, Región de Atacama, por la alerta de crecida vigente.