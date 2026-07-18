SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    07:04 horas

    Sismo de magnitud 3.0 a 57 km al suroeste de Ollagüe. El movimiento fue registrado a una profundidad de 134 km.

    05:02 horas

    Sismo de magnitud 3.3 a 83 km al este de Socaire. El movimiento fue registrado a una profundidad de 224 km.

    02:45 horas

    Sismo de magnitud 3.5 a 25 km al noroeste de Mina Collahuasi. El movimiento fue registrado a una profundidad de 119 km.

    02:36 horas

    Sismo de magnitud 4.0 a 48 km al oeste de El Tabo. El movimiento fue registrado a una profundidad de 36 km.

    00:43 horas

    Sismo de magnitud 3.1 a 79 km al noroeste de San Antonio de los Cobres. El movimiento fue registrado a una profundidad de 204 km.

    00:33 horas

    Sismo de magnitud 3.2 a 30 km al norte de Pica. El movimiento fue registrado a una profundidad de 101 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    3.
    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    4.
    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    5.
    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Así funciona la red de Metro este sábado 18 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 18 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco
    Chile

    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Así funciona la red de Metro este sábado 18 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés
    Negocios

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Los reparos de las AFP y de expertos al nuevo régimen de inversión propuesto para los fondos de pensiones

    Estudio del CEP: casinos online representan en Chile un 35% de los ingresos de toda la industria de juegos de azar

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial: Mbappé busca el premio de consuelo en la despedida de Deschamps
    El Deportivo

    Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial: Mbappé busca el premio de consuelo en la despedida de Deschamps

    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta

    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    La Odisea: El Evento Homérico

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense
    Mundo

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    La historia de la espía del KGB que trabajó como niñera en Uruguay

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua