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    El Deportivo

    El mensaje de Garnero de cara a la recta final de la UC: “El título es casi imposible, pero en algún momento habrá pasado”

    El técnico de Universidad Católica aborda lo que viene en la temporada para su equipo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El mensaje de Garnero de cara a la recta final de la UC: “El título es casi imposible, pero en algún momento habrá pasado”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La UC se prepara para enfrentar a Palestino. Este sábado, el equipo de Daniel Garnero visita a Palestino (20 horas). Un duelo clave en la lucha por el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores. “Lo que queremos es ganar el próximo partido, esa es la idea que nos propusimos de acá al final del torneo. Vamos a jugar a ante un rival que viene bien. Vamos a tener que necesitar de una buena versión para llevarnos los tres puntos”, dijo el técnico.

    Sobre el nivel exhibido por su equipo, reconoció que, pese a llevar tres triunfos seguidos, espera ver un alza. “Nos está costando. Bajamos un poco el nivel y no podemos manejar los partidos. Nos está generando cierta incomodidad, pero está semana me gustaron los entrenamientos. Cuando nos posicionamos bien, el equipo con mucha naturalidad deja a los delanteros en posición de terminar la jugada”, señaló

    Aun así, puso énfasis en los resultados. “Nuestro objetivo es ganar, ante todo. Si me preguntan si prefiero jugar 10 puntos y no ganar, no, yo prefiero ganar. Viene un rival muy importante. También quiero que empiece a fluir lo que podemos dar. Ese control y dominio va a hacer que no genere el rival. Si das la pelota, te van a atacar. Eso nos pasó mucho, porque perdemos la pelota. No nos tiene que pasar... pasa en el juego, pero hay que agarrar confianza para que no pase”, reconoció.

    Pese a que Universidad Católica está a 14 puntos de Colo Colo, el estratega asegura que no se han bajado de la lucha por el título. “Estamos en una situación que dependes de lo que pase en otro lado. Nuestro objetivo es agarrar confianza. Al no depender de ti, obviamente que mientras den los números, esto es fútbol y nada es imposible, puede pasar cualquier cosa. ¿Es un montón? Es un montón. ¿Es casi imposible? Es casi imposible. Pero, en algún momento habrá pasado”, enfatizó.

    Garnero. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Sobre los constantes cambios en la formación de la UC, el técnico se refirió a las complicaciones que han tenido en San Carlos de Apoquindo. “Nos pasan cosas a nosotros, no es que optamos por. Los futbolistas no están llegando al 100% entonces modificamos por eso. Son cosas que vamos resolviendo en función de lo que va pasando. A mi me gusta mucho consolidar un equipo, pero también que el plantel esté preparado. Puede pasar que un partido importante, un jugador que no ha actuado tanto, juegue”, comentó.

    Por otro lado, Garnero aseguró que la baja de Eugenio Mena, quien se operó de los meniscos este miércoles. “Son esas desgracias deportivas que tocan. Lamentablemente nos tocan seguidos. Si vieran el momento en que tuvo el incoveniente, no lo podrían creer. Terminamos de entrenar, Eugenio estaba haciendo un cuenta toques con un compañero, pisó, sintió un dolor fuerte y son esas desgracias deportivas. Este año nos pasó mucho y nos achicó el plantel”, remarcó.

    Además, anticipó el retorno de Gary Medel: “Ojalá que sea lo antes posible, pero lo que vamos a hacer es que esté diez puntos. No queremos que Gary, por querer estar antes, se apure. Que se ponga diez puntos y ahí vamos a meterlo de nuevo en la cancha”.

    “Tuvo inconvenientes físicos, algunos que otros más personales. Ahora está empezando a incorporarse a los entrenamientos y nos pone muy contentos”, reconoció.

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