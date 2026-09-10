¡Celulares fuera! Las medidas de seguridad en el inicio del primer juicio por el crimen de Ronald Ojeda

Este jueves partió el primer juicio por el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en una toma de Maipú en marzo de 2024. La fiscalía Metropolitana Sur acusa a Maickel David Villegas Rodríguez de ser el autor de recopilar material audiovisual para concretar el secuestro y homicidio del disidente venezolano.

Para Villegas, quien fue extraditado en 2024 desde Costa Rica como uno de los autores del delito, el Ministerio Público pide una pena de 20 años de cárcel.

Lo que se desarrolló este jueves fueron los alegatos de apertura, instancia en la cual se tomaron ciertas medidas de seguridad en considerando que se trata uno de los juicios más importantes relacionados al Tren de Aragua.

Una de ellas fue la resolución que tomó el Segundo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, basado en los nuevos protocolos de juicios de crimen organizado, fue dejar afuera al público más allá de los intervinientes. Lo que también resolvió el Tribunal fue que los periodistas que ingresaran lo hicieran sin sus teléfonos .

Así las cosas, el personal de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial aportó a los profesional libretas y lápices para tomar nota de esa primera etapa del juicio.

El rol de Villegas

Para el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la participación de Villegas fue clave para la consumación del delito. El acusado y un menor de edad de iniciales A. D. C. R., quien ya fue condenado, montaron una suerte de punto de vigilancia afuera del edificio de Ojeda en Independencia para revisar sus movimientos. Allí, en un auto Chevrolet Sail, se mantuvieron desde el 20 de febrero de 2024, un día antes del secuestro.

“ Sin su participación no podría haberse cometido este delito, tenía una función muy relevante . No solo con la filmación de la víctima, sino que también después con la extracción que se hace después del resto de los integrantes de la organización criminal”, dijo el fiscal tras la audiencia.

Barros subrayó que el caso, a diferencia de otros del Tren de Aragua, tiene ribetes políticos. “Hemos planteado que este es un caso que marca un antes y un después en lo que dice relación con el Tren de Aragua en Chile. Acá sale de la esfera del giro del negocio criminal que tiene el Tren de Aragua y se inmiscuye en otro tipo de hechos, que tiene que ver con la vinculación política de un gobierno extranjero”, señaló el fiscal regional.

Así las cosas, se espera que el 20 de septiembre empiece el segundo juicio por este crimen donde figuran como imputados Yolvi Miguel González Arcaya, Wimner Rivas Olivares, Julio César Iglesias Pereira, Julián Andrés Iglesias Hoyos, entre otros.