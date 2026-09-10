Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming. Foto referencial de archivo @slaviapraha

Este jueves siguen los partidos iniciales de la Champions League, donde Slavia Praga de República Checa se mide con Lens de Francia.

El equipo de la Liga Checa de Fútbol juega como local en el marco de la Fecha 1 de la máxima competencia de Europa.

Cuándo juega Slavia Praga vs. Lens

El partido de Slavia Praga contra Lens es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Fortuna Arena de República Checa.

Dónde ver a Slavia Praga vs. Lens

El partido de Slavia Praga contra Lens se transmite en el canal ESPN3 .

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