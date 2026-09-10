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    Terminó en pelea y escándalo: el violento final del amistoso entre la Roja femenina y Uruguay

    El equipo de Luis Mena se impuso por 2-1 a la escuadra charrúa. Sin embargo, el encuentro finalizó entre golpes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La batalla entre las jugadoras de Uruguay y Chile. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    No es novedad. Chile vence a Uruguay con un gol agónico y el encuentro termina en escándalo. Como ha sucedido históricamente, las jugadoras celestes se valen de una especial interpretación de la celebración de las dirigidas por Luis Mena para desatar la batahola. El enfrentamiento transforma el amistoso que se disputó en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay en un bochorno.

    El encuentro en Quilín terminó con una victoria por 2-1 para la Roja. El gol de Antonella Martínez en el sexto minuto de adición fue la antesala del escándalo.

    Terminó en pelea y escándalo: el violento final del amistoso entre la Roja femenina y Uruguay

    Las jugadoras nacionales estaban en plena celebración cuando la charrúa Antonella Cordero irrumpió en el festejo, dispuesta a generar el lío. Inmediatamente, se generó una disputa generalizada, en que los golpes de lado y lado superaron los vanos intentos de los cuerpos técnicos por reestablecer la calma. Los fuertes intercambios se prolongaron por un par de minutos.

    Natsumi Millones había abierto el marcador en los 62′ y las charrúas lo habían igualado en el filo del tiempo reglamentario. Quizás haber perdido el encuentro a último momento, después de realizar un esfuerzo extremo para igualarlo haya sido el detonante de tan extremo final.

    En las fuertes escenas que generó el final del duelo se observan varios manotazos y hasta una patada.

    El martes, Chile había vencido a Uruguay por 3-0, con goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos, en otro apronte para los Juegos Odesur. Paradójicamente, ambas escuadras volverán a encontrarse en el debut del evento que se realizará en Santa Fe.

    Más sobre:ChileUruguayLa RojaSelecciónFútbol FemeninoSelección femeninaFútbolFútbol Nacional

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