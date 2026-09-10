El flanco abierto que mantiene el Minvu tras retiro del decreto que cambia la ordenanza de urbanismo y construcciones

La concurrencia de parte del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, estaba en la tabla de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados para este miércoles. Como parte del mismo tema también estaba considerada la contralora Dorothy Pérez y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri. Los tres estaban citados para hablar del cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) por parte del Minvu.

Sin embargo, a última hora la tabla fue cambiada, dado que hace unos días la entidad liderada por Poduje decidió retirar de la Contraloría General de la República el decreto de cambio a la OGUC que estaba siendo sometido a revisión por la entidad fiscalizadora.

La explicación oficial de la cartera es que se retiró para hacerle ajustes, y que será nuevamente ingresado en los próximos días. Pero la acción, aunque frecuente en estos idas y vueltas de instituciones con Contraloría, no dejó indiferente a nadie, toda vez que se da en un contexto en que los cambios que busca el gobierno a través del Minvu han generado resistencia por parte de alcaldes de manera transversal, mientras que también ha revelado un tironeo entre Poduje y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Economía también entró en ese ruedo.

El cambio a la OGUC se mantiene como una papa caliente para Poduje, que no ha podido soltar.

Todo partió a finales de julio cuando los alcaldes acusaron un “urbanicidio” por los cambios a la ordenanza, y de ahí a la fecha se mantienen las tensiones.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En lo concreto los jefes comunales acusan que la propuesta podría incentivar la creación de “guetos verticales”, así como ocurre en Estación Central al permitir el aumento de altura, bajar los requisitos para los conjuntos armónicos -que son poblaciones que se pueden saltar ciertas reglas de urbanismo-, no poner el requisito de que los nuevos departamentos deban tener consigo un estacionamiento asociado, y también bajar el requisito mínimo de habitantes por vivienda, lo que aumentaría la densidad .

Por lo mismo es que la atención ha estado puesta en si Contraloría le cierra la puerta a algunos de las propuestas del Ejecutivo, esto último considerando que el decreto no debe pasar por el Congreso Nacional. En el mundo alcaldicio existe la creencia de que la entidad liderada por Dorothy Pérez podría poner mayores reparos de los esperados al decreto. Consultados respecto del retiro, desde el Minvu no entregaron detalles.

En ese camino se sumaron las diferencias con Hacienda, pues en el entorno de Poduje han transmitido que el ministro -en su calidad de urbanista- no está del todo de acuerdo con los cambios propuestos, los que en su fondo apuntan a reactivar a ese sector económico -el inmobiliario- en específico, más que a armonizar los entornos urbanos.

Para ello hubo una consulta ciudadana en la que se recabaron opiniones y miradas de autoridades y sociedad civil, con un Poduje asegurando en instancias privadas la idea de no habría un “urbanicidio”.

En medio de la tensión, el Minvu finalmente perdió esa medición de fuerzas con Hacienda y el decreto, a cargo del Minvu, ingresó -aunque con pequeñas modificaciones- a la medida de Teatinos 120, lo que no dejó contentos a los alcaldes . Luego de eso Poduje ha tenido un rol menos visible sobre el tema, según acusan los alcaldes.

Sobre el retiro del documento, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (ind., FA), dice que “esperamos que esta señal sea una oportunidad para actualizar la OGUC y avanzar hacia una ordenanza moderna y equilibrada, fruto de una mesa de trabajo con los municipios, el sector inmobiliario, la academia y por cierto la comunidad”. Y suma: “Como hemos dicho, echamos de menos un rol más protagonista del ministro Poduje en este proceso, que hasta ahora ha sido impulsado principalmente desde Economía. Cuando el criterio económico termina imponiéndose sobre la planificación urbana, podemos repetir errores como lo ocurrido en Estación Central. Y eso no lo podemos permitir como país”.

Mientras, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind., UDI), señala que “la discusión es legítima. Podemos poner sobre la mesa la importancia de la inversión, pero creo que el detalle de esto se tiene que trabajar respecto a los diferentes lugares que tenemos en Chile. Hay comunas como Independencia, Estación Central, Santiago, Recoleta, que no aguantaría una medida como esta. Yo pediría que el ministro, en ese nuevo diseño, cuando lo vuelva a ingresar, pueda incorporar eso”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.