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    Exsenadora Allende y figura del Presidente Kast en torno al 11-S: “Un reconocido pinochetista”

    La expresidenta de la Cámara Alta además reveló que, tras el fallido intento de convertir la casa de Salvador Allende en un museo, su familia decidió que parte de los objetos y muebles de su padre sean destinados a la fundación que lleva el nombre del líder de la Unidad Popular, para preservar la memoria histórica.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exsenadora Isabel Allende. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    La exsenadora Isabel Allende Bussi, en el marco del 53° aniversario -este viernes- del golpe de Estado de 1973, abordó la figura del Presidente José Antonio Kast y su decisión de no conmemorar la fecha mediante ningún acto oficial.

    En un nuevo episodio del podcast Reseteo, con el exembajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, la otrora presidenta de la Cámara Alta advirtió que es primera vez que en Chile hay un gobierno liderado por un jefe de Estado que fue abiertamente adherente de Augusto Pinochet.

    “Creo que es la primera vez que vamos a tener (para este 11-S) elegido democráticamente, por cierto, un presidente como es el caso del Presidente Kast, que además nunca lo ha negado, aunque lo esquivó mucho en la campaña, un reconocido pinochetista”, dijo.

    Y luego agregó: “Yo no sé qué se le habría ocurrido hacer, es raro. Pero, francamente, hay que tener conciencia que es la primera vez que tenemos como presidente a alguien que no solo no ha condenado las violaciones a los derechos humanos, sino que incluso ha defendido públicamente personajes como (Miguel) Krassnoff, que está condenados a más de 600 años, por una multiplicidad de delitos horrorosos”.

    El Mandatario, efectivamente, optó por mantener la rutina habitual de Palacio y visitar este viernes la Región de Los Ríos, en una definición que en el gobierno describen como coherente con la postura que ha sostenido desde la campaña: evitar que la fecha vuelva a instalarse como eje de la disputa política.

    “Es muy fuerte, es muy chocante, nuestro país que por primera vez vive un 11 en estas condiciones. Porque no hay un gesto, hay una evasión, por decirlo así. Prefirió no hacer absolutamente nada, porque yo me imagino además que tiene bastante tensión interna”, remarcó la exlegisladora.

    Allende planteó que, a su juicio, pudo pesar también la presión del Partido Nacional Libertario (PNL), que busca un indulto general para uniformados.

    “Es reconocido que hay gente que le está exigiendo los indultos y precisamente a gente violadora de los derechos humanos, de los peores crímenes contra la humanidad. Entonces, yo creo que fue una manera de no tener un mayor compromiso, pero como país duele el retroceso, evidentemente”, apuntó.

    Objetos y muebles de Allende

    La exsenadora además reveló la decisión de su familia de donar parte de los objetos y muebles de su padre a la Fundación Salvador Allende, para preservar la memoria histórica y su legado.

    La hija del otrora líder de la Unidad Popular señaló que la determinación se dio luego del fallido intento del gobierno del expresidente Gabriel Boric de adquirir para el Estado el inmueble de Guardia Vieja 392 y convertirla en un museo.

    La imposibilidad de la propia Isabel Allende y su sobrina y exministra de Defensa, Maya Fernández, de celebrar contratos con el Estado, como autoridades en ejercicio, echó por tierra dicha pretensión, pero también terminó con un alto costo político para ambas militantes del PS.

    El Tribunal Constitucional destituyó a Allende Bussi como senadora el 3 de abril de 2025, poniendo fin a más de 30 años de carrera parlamentaria. Y Fernández fue sacada del gabinete de Boric.

    “Primero que nada, lamentar profundamente que efectivamente no se pudiera concluir algo que a mí me parecía muy legítimo y que creo que casi todas las sociedades occidentales lo tienen, que son las casas museo de determinados personajes históricos, que son patrimonio”, dijo.

    Respecto a la donación de objetos y muebles de la casa de Guardia Vieja, destacó: “Hemos decidido preservar alguna de las cosas más significativas que rodeaban a mi padre”.

    Entre ellos destacó su escritorio, un comedor, un sillón y cuadros de su primer viaje a China.

    “En la casa existe unos cuadros, que él trajo. Hay objetos que son de memoria. Hay también figuras precolombinas que le gustaban muchísimo. Entonces, nosotros decidimos que esto no puede desaparecer”, zanjó.

    Más sobre:Isabel AllendeSalvador Allende11 de septiembreGolpe de EstadoDictaduraJosé Antonio Viera-Gallo

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