El incómodo Barros, el ministro sectorial que se convirtió en el principal blanco de críticas del gabinete de Kast

El miércoles 9 en la tarde, el ministro Fernando Barros fue visto mientras esperaba en el cuarto piso del Senado. Estaba ahí con la intención de reunirse con la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (Renovación Nacional), luego del duro cruce que ambos protagonizaron esta semana.

“La senadora (Paulina) Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”, aseveró el titular de Defensa a CNN. Lo dijo en referencia a los dichos de Núñez, quien cuestionó que él se refiera a temas ajenos al ministerio a su cargo.

Barros llegó hasta ahí luego de que él le pidiera una reunión a Núñez con el fin de aclarar las cosas con un café. Sin embargo, como en ese momento sesionaba el pleno del Senado, según cuentan en el entorno del secretario, Núñez no lo pudo recibir y esa conversación se mantiene pendiente.

Ella, sin embargo, no tiene reuniones previstas con él, aunque en su entorno afirman que está dispuesta a conversar.

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

El tenso episodio es la punta del iceberg de un malestar que se acrecienta en parte del oficialismo en torno a Barros. Las últimas semanas ha logrado posicionarse como uno de los rostros protagónicos del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Pero no por la agenda de su cartera, sino por los cuestionamientos que ha recibido por parlamentarios del sector.

Su estilo, caracterizado por no evadir temas, le ha valido severas críticas. Lo que en el oficialismo lamentan es que sus intervenciones terminan por impactar al Mandatario. “Las salidas de libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”, advirtió hace unos días el diputado Álvaro Carter (Partido Republicano), quien preside la comisión de Defensa de la Cámara.

En la alianza resienten los dichos del titular de Defensa en relación al discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y a la “Doctrina Monroe 2.0” que ha sido relevada por parte de autoridades estadounidenses. En esa ocasión, Barros destacó que “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Luego, en entrevista con DF Más, el secretario de Estado dijo que Chile debería salir del Convenio 169 de la OIT, el que calificó como “caldo de cultivo” de conflictos internos.

La vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN) da cuenta de ese malestar. En conversación con este medio, y consultada por Barros, la diputada dijo que “ya transcurrido medio año de gestión, parece conveniente hacer una evaluación de la gestión de cada cartera. Ya no hay plazo de instalación y el país exige servidores públicos de excelencia como se prometió”.

La vicepresidenta de RN agregó: “Quizás una de las reflexiones que se puede hacer ya en estos meses es la necesidad de contar con ministros que vean la gestión de gobierno como un todo, conscientes de la necesidad de plasmar un proyecto político de gobierno y con altura de Estado. El Presidente debe considerar ese elemento y prescindir de quienes parecieran velar solo por sus carteras, a ratos con agenda propia”.

De todas formas, Ossandón destacó que “es el Presidente Kast el llamado a disponer cambios en su equipo”.

12/06/2025 - XIMENA OSSANDON - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Esta mañana, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), complementó: “Evidentemente hay una evaluación del Presidente de la República que tiene que ocurrir. Suele ocurrir en nuestro país en septiembre, cuando ya lleva seis meses de gobierno”. Eso sí, en el caso de Barros, él destacó que está “tremendamente empoderado en su tema, que es la defensa de la soberanía”.

La senadora Camila Flores, también de RN e integrante de la comisión de Defensa, planteó que “el problema del ministro Barros es que habla más de la cuenta, se involucra en temas que no son propios de la defensa nacional. Desconoce la importancia de que existan buenas relaciones en lo colegislativo, respecto del gobierno y de los parlamentarios, y el respeto que los parlamentarios nos merecemos por parte de los ministros”.

“Si sigue sin entender que su rol es ser ministro de Defensa y no ser canciller, vocero u opinólogo, definitivamente va seguir teniendo problemas, y lo único que hace es darle inestabilidad a su cargo y, por supuesto, a su nombre como ministro de Defensa”, advirtió la legisladora.

De todas formas, Flores destacó que el ministro “ha estado siempre presente en la comisión de Defensa. Ha abordado todos los temas que se le han consultado, nunca evade una situación (...). En lo relativo a su relación con la comisión, ha tenido un buen desempeño”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ese comentario es compartido por otros integrantes de las comisiones de Defensa del Congreso, quienes destacan que el secretario de Estado ha tenido buena disposición para dialogar con los parlamentarios -incluso en almuerzos que ha organizado- y que se ha caracterizado por mantener a senadores y diputados al tanto de la agenda legislativa.

En el oficialismo, además, hay quienes hacen presente que fue Kast quien dio rienda suelta al oficialismo para hablar de lo que se les dé la gana. “Diferencias de opinión pueden haber siempre. No le tengo miedo al debate ni a las diferencias de opinión (...). La mejor señal de orden es el resultado legislativo”, dijo Kast hace unas semanas en T13 Radio.

Y, cuando se le ha preguntado por descoordinaciones específicamente de sus ministros, él ha enfatizado que “lo importante son los resultados”.

Alguien que defiende el trabajo y las intervenciones de Barros es la diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano. “El ministro defendió la soberanía de nuestro país y ha dicho algo muy claro: que no somos el patio trasero de nadie. En eso hay que aplaudirlo, porque cualquier chileno defiende antes que nada a nuestro país. Una cosa es pedir coordinación entre ministros y otra muy distinta es transformar en responsable de una crisis a quien ha defendido los intereses de Chile”.

27 Agosto 2026 Entrevista a Macarena Santelices, diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

El acercamiento entre Núñez y Barros fue transparentado por Alessandri esta mañana, en un punto de prensa.

“(Ellos) se han comunicado ya, han conversado y va a haber reuniones el día de mañana (viernes), con el objetivo claro de trabajar juntos. El ministro de Defensa y la presidenta del Senado quieren lo mismo para Chile (...). Puede haber habido un malentendido, pero el llamado que hacemos desde la Cámara es que trabajemos todos unidos”, sostuvo el presidente de la Cámara.

Las palabras de Alessandri respondieron a una confusión. La presidenta del Senado no tiene reuniones contempladas con Barros. Él, además, partió esta tarde a Los Ríos, para acompañar al Presidente Kast en su gira regional.