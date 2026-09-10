SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El incómodo Barros, el ministro sectorial que se convirtió en el principal blanco de críticas del gabinete de Kast

    El cruce entre la presidenta del Senado y el titular de Defensa hizo estallar el malestar que existe en el oficialismo en torno a él. "El Presidente Kast debe (..) prescindir de quienes parecieran velar solo por sus carteras, a ratos con agenda propia”, sostuvo la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El miércoles 9 en la tarde, el ministro Fernando Barros fue visto mientras esperaba en el cuarto piso del Senado. Estaba ahí con la intención de reunirse con la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (Renovación Nacional), luego del duro cruce que ambos protagonizaron esta semana.

    “La senadora (Paulina) Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”, aseveró el titular de Defensa a CNN. Lo dijo en referencia a los dichos de Núñez, quien cuestionó que él se refiera a temas ajenos al ministerio a su cargo.

    Barros llegó hasta ahí luego de que él le pidiera una reunión a Núñez con el fin de aclarar las cosas con un café. Sin embargo, como en ese momento sesionaba el pleno del Senado, según cuentan en el entorno del secretario, Núñez no lo pudo recibir y esa conversación se mantiene pendiente.

    Ella, sin embargo, no tiene reuniones previstas con él, aunque en su entorno afirman que está dispuesta a conversar.

    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El tenso episodio es la punta del iceberg de un malestar que se acrecienta en parte del oficialismo en torno a Barros. Las últimas semanas ha logrado posicionarse como uno de los rostros protagónicos del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Pero no por la agenda de su cartera, sino por los cuestionamientos que ha recibido por parlamentarios del sector.

    Su estilo, caracterizado por no evadir temas, le ha valido severas críticas. Lo que en el oficialismo lamentan es que sus intervenciones terminan por impactar al Mandatario. “Las salidas de libreto del ministro Barros provocan que el Presidente Kast se vea dañado”, advirtió hace unos días el diputado Álvaro Carter (Partido Republicano), quien preside la comisión de Defensa de la Cámara.

    En la alianza resienten los dichos del titular de Defensa en relación al discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y a la “Doctrina Monroe 2.0” que ha sido relevada por parte de autoridades estadounidenses. En esa ocasión, Barros destacó que “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Luego, en entrevista con DF Más, el secretario de Estado dijo que Chile debería salir del Convenio 169 de la OIT, el que calificó como “caldo de cultivo” de conflictos internos.

    La vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN) da cuenta de ese malestar. En conversación con este medio, y consultada por Barros, la diputada dijo que “ya transcurrido medio año de gestión, parece conveniente hacer una evaluación de la gestión de cada cartera. Ya no hay plazo de instalación y el país exige servidores públicos de excelencia como se prometió”.

    La vicepresidenta de RN agregó: “Quizás una de las reflexiones que se puede hacer ya en estos meses es la necesidad de contar con ministros que vean la gestión de gobierno como un todo, conscientes de la necesidad de plasmar un proyecto político de gobierno y con altura de Estado. El Presidente debe considerar ese elemento y prescindir de quienes parecieran velar solo por sus carteras, a ratos con agenda propia”.

    De todas formas, Ossandón destacó que “es el Presidente Kast el llamado a disponer cambios en su equipo”.

    12/06/2025 - XIMENA OSSANDON - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Esta mañana, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), complementó: “Evidentemente hay una evaluación del Presidente de la República que tiene que ocurrir. Suele ocurrir en nuestro país en septiembre, cuando ya lleva seis meses de gobierno”. Eso sí, en el caso de Barros, él destacó que está “tremendamente empoderado en su tema, que es la defensa de la soberanía”.

    La senadora Camila Flores, también de RN e integrante de la comisión de Defensa, planteó que “el problema del ministro Barros es que habla más de la cuenta, se involucra en temas que no son propios de la defensa nacional. Desconoce la importancia de que existan buenas relaciones en lo colegislativo, respecto del gobierno y de los parlamentarios, y el respeto que los parlamentarios nos merecemos por parte de los ministros”.

    Si sigue sin entender que su rol es ser ministro de Defensa y no ser canciller, vocero u opinólogo, definitivamente va seguir teniendo problemas, y lo único que hace es darle inestabilidad a su cargo y, por supuesto, a su nombre como ministro de Defensa”, advirtió la legisladora.

    De todas formas, Flores destacó que el ministro “ha estado siempre presente en la comisión de Defensa. Ha abordado todos los temas que se le han consultado, nunca evade una situación (...). En lo relativo a su relación con la comisión, ha tenido un buen desempeño”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Ese comentario es compartido por otros integrantes de las comisiones de Defensa del Congreso, quienes destacan que el secretario de Estado ha tenido buena disposición para dialogar con los parlamentarios -incluso en almuerzos que ha organizado- y que se ha caracterizado por mantener a senadores y diputados al tanto de la agenda legislativa.

    En el oficialismo, además, hay quienes hacen presente que fue Kast quien dio rienda suelta al oficialismo para hablar de lo que se les dé la gana. “Diferencias de opinión pueden haber siempre. No le tengo miedo al debate ni a las diferencias de opinión (...). La mejor señal de orden es el resultado legislativo”, dijo Kast hace unas semanas en T13 Radio.

    Y, cuando se le ha preguntado por descoordinaciones específicamente de sus ministros, él ha enfatizado que “lo importante son los resultados”.

    Alguien que defiende el trabajo y las intervenciones de Barros es la diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano. “El ministro defendió la soberanía de nuestro país y ha dicho algo muy claro: que no somos el patio trasero de nadie. En eso hay que aplaudirlo, porque cualquier chileno defiende antes que nada a nuestro país. Una cosa es pedir coordinación entre ministros y otra muy distinta es transformar en responsable de una crisis a quien ha defendido los intereses de Chile”.

    27 Agosto 2026 Entrevista a Macarena Santelices, diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

    El acercamiento entre Núñez y Barros fue transparentado por Alessandri esta mañana, en un punto de prensa.

    “(Ellos) se han comunicado ya, han conversado y va a haber reuniones el día de mañana (viernes), con el objetivo claro de trabajar juntos. El ministro de Defensa y la presidenta del Senado quieren lo mismo para Chile (...). Puede haber habido un malentendido, pero el llamado que hacemos desde la Cámara es que trabajemos todos unidos”, sostuvo el presidente de la Cámara.

    Las palabras de Alessandri respondieron a una confusión. La presidenta del Senado no tiene reuniones contempladas con Barros. Él, además, partió esta tarde a Los Ríos, para acompañar al Presidente Kast en su gira regional.

    Más sobre:DefensaFernando BarrosPolíticaLa Tercera PMPaulina NúñezRenovación NacionalPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

    Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados

    Chevesich reconoce que “había cierta emocionalidad” en debate por remoción de jueces y explica decisión de no dar nombres

    Exministra Steinert se integra a AthenaLab para investigar cambios jurídicos en la persecución al crimen organizado

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    Lo más leído

    1.
    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    2.
    Ojos de la llave: las clases de cueca del subsecretario Silva, el mensaje del ministro Barros a Ossandón y el llamado de atención de Frei a Aylwin

    Ojos de la llave: las clases de cueca del subsecretario Silva, el mensaje del ministro Barros a Ossandón y el llamado de atención de Frei a Aylwin

    3.
    Descoordinación de Tomás Rau con meta de desempleo eleva preocupación en el oficialismo por desorden en La Moneda

    Descoordinación de Tomás Rau con meta de desempleo eleva preocupación en el oficialismo por desorden en La Moneda

    4.
    Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”

    Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”

    5.
    Ministro García bajo fuego amigo: parlamentarios RN piden reforzar la Segpres tras revés en proyecto de Sala Cuna

    Ministro García bajo fuego amigo: parlamentarios RN piden reforzar la Segpres tras revés en proyecto de Sala Cuna

    6.
    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad
    Chile

    Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

    Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados

    Chevesich reconoce que “había cierta emocionalidad” en debate por remoción de jueces y explica decisión de no dar nombres

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”
    Negocios

    Exministro Eyzaguirre y reforma al mercado capitales: “Tiene algunos aspectos interesantes”

    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno
    Tendencias

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina
    El Deportivo

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina

    Brilla en Europa: Martina Weil logra su mejor tiempo de la temporada y avanza a la final en Budapest

    ¿Cómo se enteró? La profunda reflexión de Vozinha por su nominación al premio Lev Yashin en la ceremonia del Balón de Oro

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”
    Cultura y entretención

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano
    Mundo

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

    Investigan al candidato Flávio Bolsonaro por financiamiento irregular en el caso de la película sobre su padre

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis